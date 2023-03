Maaltijd- en voedselvoorziening Vincentius

GROENLO – Inge Reijrink, Gerard Kamp en Teuta Neziri zijn mede-initiatiefnemers van het Maaltijdproject Oost Gelre, een project dat wordt uitgevoerd door een groep van vrijwilligers, met hulp van Vincentius Groenlo en de Stadskamer Groenlo. Het doel van het project is gratis of goedkoop aanbieden van voedingsmiddelen en maaltijden voor inwoners van Oost Gelre die weinig tot geen geld hebben voor een gezonde maaltijd. De maaltijden worden bereid door Proeflokaal de Kroon uit Groenlo.

Er zijn buurtkasten geplaatst met (gezonde) voedingsmiddelen, er worden diepvriesmaaltijden uitgegeven en er is het project ‘Een maaltijd voor jou!’. Als je een extra portie hebt gekookt, kun je dit met een ander delen. Vincentius Groenlo verstrekt maaltijden of maaltijdproducten en geeft hier graag wat uitleg over.

Er zijn buurtkasten geplaatst bij het Vincentiusgebouw in Groenlo, waar gratis maaltijdproducten uit gepakt kunnen worden. Het is ook mogelijk om gezonde diepvriesmaaltijden te krijgen, gratis of heel goedkoop. Vegetarische gerechten zijn ook mogelijk. Deze zijn af te halen, maar bezorgen kan ook. Voor aanvullende informatie of aanmelding kun je een mail sturen naar voeding@vincentiusgroenlo.nl.

Het is ook mogelijk om een extra maaltijd te bereiden voor een plaatsgenoot. Meld je dan aan via messenger op de Facebookpagina ‘Een maaltijd voor jou’. Via deze Facebookpagina kun je ook een maaltijd aanvragen.

De openingstijden van het Vincentiusgebouw in Groenlo zijn als volgt: dinsdag van 9-12 uur, donderdag van 10-16 uur, vrijdag van 9-16 uur en zaterdag van 10-14 uur. De stadskamer is dan ook open. Meer informatie is te vinden op Facebook ‘Vincentius Groenlo’.

