Maisdoolhof in de vorm van een vogel

ZWILLBROCK(D) – Elk jaar rond deze tijd opent het maïslabyrint in Zwillbrock, net over de grens richting Vreden, haar poorten. De route door het maisland is ook elk jaar verschillend. Was vorig jaar het maisveld bij de boerderij van de familie Beuting nog een route in de vorm van een bij, dit jaar kun je door het maisdoolhof lopen in de vorm van een vogel.

Het doolhof aan de Flamingotoute heeft naast het maisdoolhof diverse attractie. Zo kan er sinds enkele jaren ook het zeer populaire ‘Boerengolf’ worden gespeeld. Is er speciaal voor groepen die willen barbecue’n een overkapping gebouwd waar je rustig kunnen genieten van al het lekkers. Ook is er een klimparcours en een grote speeltoren.

Het labyrint heeft elk jaar een andere figuur als route door het mais. Dit jaar is gekozen voor ‘de vogel’. Wanneer men besluit door het doolhof te lopen krijgt je bij de ingang een formuliertje mee waarop antwoorden ingevuld kunnen worden. In het doolhof zijn een aantal plekken te vinden waar vragen worden gesteld.

Terwijl ouders iets kunnen gaan drinken kunnen kinderen zich vermaken in het speelparadijs. Er is namelijk een speelschuur, springkussens, zand- en hooi labyrint, strandtent, outdoor tafelvoetbal, boerentuin, speelschip met grote glijbanen en twee kartbanen en zandberg.

Het ‘Doolhof aan de Flamingoroute’ is nog tot 7 oktober geopend en is te vinden de eerste weg rechts na de forellenvijver achter Zwillbrock, als je vanaf Groenlo komt. Groepen vanaf 10 personen dienen zich vooraf te melden: Tel.: 0049 (0) 1752607544. Openingstijden zijn: woensdag t/m vrijdag van 14.00 tot 19.00 uur. Zaterdag en zondag 13.00 tot 19.00 uur, op maandag en dinsdag is het kinderparadijs gesloten.

Voor meer informatie www.zwillbrockirrgarten.de

