Marveldtoernooi van start met sponsoravond

GROENLO – Nadat COVID-19 zich twee jaar achtereen had gemanifesteerd als een storende spelbreker, was het afgelopen donderdag weer zover. In een tot een kleurrijke, bovenal gezellige theaterzaal omgebouwde sporthal op het sportpark Den Elshof van S.V. Grol vond een knallende sponsoravond plaats. In een met bijna vijfhonderd aanwezigen aanstekelijke ambiance werd daarmee het startsein gegeven voor de 32ste editie van het Internationaal Marveldtoernooi. Een inmiddels in geheel Nederland, in Europa en zelfs ver daarbuiten hoogstaand jeugdvoetbaltoernooi.

Het organisatieteam van Grol onder aanvoering van voorzitter Marco Frank had ook ditmaal alles uit de kast gehaald om er weer een bijzondere avond van te maken, waarbij het aan niets ontbrak. Frank liet daarbij niet onvermeld dat men met gepaste trots een uit twaalf ploegen bestaand deelnemersveld heeft weten samen te stellen om je vingers bij af te likken. En dat niet alleen met ploegen als Ajax, Feyenoord, PSV en AZ uit eigen land, maar zeker ook met buitenlandse deelnemers als Odense BK uit Denemarken, FC Barcelona uit Spanje, Borussia Mönchengladbach uit Duitsland en niet te vergeten Red Bull Bragantino uit Brazilië.

Jeugdopleiding S.V. Grol zit duidelijk in de lift

Verder was het Grolvoorzitter Hans Scheinck, die de aanwezigen in de bomvolle toernooihal een inkijkje gunde in de omvangrijke organisatie van het voetbalbedrijf Grol met een ledenaantal dat richting de vijftienhonderd gaat. Daarbij niet onvermeld latende dat de seniorenafdeling van Grol straks voor het eerst in haar bestaan met vier selectieteams aan de nieuwe competitie begint. Om daaraan, en dat met name voor de aanwezige Lichtenvoordenaren, toe te voegen dat Grol met het oog op de jeugdopleiding in Nederland Longa ’30 in de top 200 voorbijgestreefd is. Scheinck kon het verder niet laten om zijn, overigens mislukte, open sollicitatie naar de functie van wethouder in de gemeente Oost Gelre, zij het op een enigszins ludieke wijze, toe te lichten.

Indrukwekkende bijdrage van Jelle van Gorkom

De gast, die deze avond de gevoelens van de aanwezigen wist te raken, was zonder enige twijfel Jelle van Gorkom. Ondervraagd door presentator Eddy van der Ley, die zich ook deze keer weer als een uitstekend interviewer wist waar te maken, deed Van Gorkom op een indrukwekkende wijze zijn verhaal over het verloop van zijn carrière als BMX’er, die zoals bekend een abrupt einde kreeg als gevolg van een noodlottig ongeval. Daarbij schonk de inmiddels 31-jarige Van Gorkom, geboren in Doetinchem, gewoond hebbende in Lichtenvoorde en thans woonachtig in Duiven, extra veel aandacht voor zijn in het leven geroepen hebbende Foundation. Een initiatief dat uiteindelijk moet leiden tot een revalidatie- c.q. trainingscentrum voor mensen met een hersenletsel. In eerste instantie één centraal centrum, dat vervolgens uitbreiding krijgt met enkele, her en der in het land te realiseren dependances. “De realisatie van dit alles is op dit moment mijn grootste levenswens”, aldus Van Gorkom, die tegelijkertijd aandacht vroeg voor zijn boek: ‘Accepteren en doorgaan!’

Positieve bijval voor scheidsrechter Bas Nijhuis

Een absoluut hoogtepunt in het avondprogramma werd ook verzorgd door betaald voetbal- scheidsrechter Bas Nijhuis. Hierbij kwam nog eens overduidelijk naar voren welk een perfect op elkaar ingespeelde twee-eenheid deze in het Oosten van Nederland geboren en nog altijd woonachtige referee, dankzij tal van gezamenlijke optredens in geheel Nederland, vormt met interviewer Eddy van der Ley. Nijhuis toonde zich daarbij een rasechte, zich continue over het podium bewegende entertainer, die met veel passie vertelt over zijn leven als scheidsrechter en dat niet alleen in Nederland zelf, maar ook in andere Europese landen. Alle mogelijke, en dat zeker voor de aanwezigen interessante zaken, kwamen bij dit optreden aan de orde. Zoals de nooit ophoudende discussie over het instituut VAR, de te incasseren anonieme kritiek, het omgaan als scheidsrechter met voetbaltrainers, alsmede journalisten en radio- en tv-verslaggevers. Kortom een bijzonder geslaagd optreden, waarbij niemand zich maar één moment hoefde te vervelen.

Aangeboden cheque t.w.v. tienduizend euro

Kende het avondprogramma met voornoemde hoofdgasten een tweetal hoogtepunten, tussen de bedrijven door was het conferencier Helligen Hendrik, in het dagelijks leven Bert Eeftink geheten, die muzikaal begeleid door Paul Schabbink, de lachspieren van de aanwezigen in de hal wist los te weken. Helligen Hendrik, in het Twentse land door het leven gaande als Kwaaie Hendrik, geniet bekendheid vanwege zijn optreden in tal van theaters.

Daarnaast kende de avond, en dat in het bijzonder voor de organiserende voetbalvereniging Grol zelf, een hoogtepunt. Dit betrof de aanbieding van een cheque ter waarde van 10 duizend euro door de eigen Businessclub. Het was BC-voorzitter Matthijs Roorda, die nog eens de belangrijkste doelstellingen van deze niet meer weg te denken clubgeleding uit de doeken deed. De cheque werd overhandigd aan Harry Paf, voorheen voorzitter van S.V. Grolse Boys en thans wnd. voorzitter van de fusieclub Grol. Een bedrag, te besteden ten behoeve van het op het sportpark Den Elshof inmiddels officieel geopende kunstgrasproject ‘Het Wilgenpark’, genoemd naar de voormalige thuisbasis van ‘de Boys’.

