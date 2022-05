Minerva speelt ’t kon hier wel spoken

WESTENDORP – Toneelvereniging Minerva speelt op zaterdagavond 11 juni en zondagmiddag 12 juni het blijspel ’t Kon hier wel spoken. Het stuk wordt opgevoerd in Kulturhus De Vos in Westendorp. Aanvang op 11 juni is 19.30 uur en op zondag 12 juni 14.00 uur.

Baron Van Freutenbeum heeft het familiekasteel van zijn overleden moeder geërfd. Om alles te kunnen bekostigen, is hij een hotel in het kasteel begonnen. Helaas waren er het afgelopen jaar vrijwel geen bezoekers. Maar hij heeft een plan bedacht. De baron heeft in een landelijke krant verteld dat er een heus spook ronddwaalt in het oude kasteel.

Het plan heeft gewerkt. Dit weekend is het hotel volgeboekt met mensen, die het spook wel eens willen zien. Zo komt onder andere helderziende Cherrie, die ook gek is op sherry en de ooit beroemde actrice Marleen Dieter en haar assistente Lotte. Dieter wil weer in de publiciteit en hoopt dat dit lukt door een ontmoeting met het spook.

Toos daarentegen, heeft het artikel niet gelezen, maar heeft als verrassing voor haar man Gert een reis naar het kasteel geboekt. Zij wil rustig hun 12,5 jarig huwelijk vieren in een rustige omgeving. Maar of Gert hier nou ook zo blij mee is?

Joep, de fotograaf van de Roddelklets, wil het spook op de gevoelige plaat vastleggen. Of komt hij ook nog ergens anders voor?

De baron staat er niet alleen voor. Zijn trouwe butler Ellis loopt, ondanks haar hoge leeftijd, nog steeds rond in het kasteel. Lastig is wel dat de oude butler nog steeds niet wil geloven dat de vrouw des huizes er niet meer is.

De baron zal wat kunstgrepen moeten toepassen om een deel van zijn bezoekers niet teleur te stellen. Of spookt het er dan toch?

’t Kon hier wel spoken is een blijspel van Henk Roede.

Entree: € 7,50 volwassenen, € 5 jeugd (t/m 12 jaar)

Reserveren kan via : toneelverenigingminerva@gmail.com

Volg ons ook via Facebook: toneelvereniging Minerva Westendorp

Het spookhotel is volgeboekt en levert hilarische momenten op.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....