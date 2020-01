Max de Vries winnaar Ferry Froeling bokaal

Eva Pillen wint Rabo Bokaal

GROENLO – Op zondag 5 januari vond de jaarlijkse Nieuwjaarsloop plaats. De deelname was goed en vergelijkbaar met vorig jaar: 170 deelnemers aan de korte afstand (4 km) en 56 deelnemers aan de lange afstand (9.5 km). Verder waren er 10 personen die de wandeltocht van 6 km volbrachten. Na afloop waren er diverse prijzen te verdelen.

De winnaar bij de lange afstand was voor het derde jaar op rij Max de Vries, speler van Grol 2 en trainer van de JO15-1. De tijd was zeer snel in 36 min 43 sec. De snelste vrouw/meisje op de korte afstand werd Eva Pillen, speelster van MO17-1, in een tijd van 20 min 15 sec. Een zeer mooie prestatie. Daarnaast waren er teamprijzen, gesponsord door de supportersclub, voor de beste opkomst voor JO10-1 bij de pupillen en JO15-1 bij de junioren. Ook JO19-1 was enorm goed vertegenwoordigd.