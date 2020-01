50 Jaar vrouwen en meisjes voetbal bij s.v. Grol

GROENLO – Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van s.v. Grol op zondag 5 januari was er ook aandacht voor het jubileum bij het Vrouwen en Meiden voetbal bij s.v. Grol. Deze afdeling bestaat namelijk 50 jaar!

Voorzitter Hans Scheinck ging kort in op de ontwikkelingen sinds 1969 en deelde een attentie uit aan alle trainers en leiders die momenteel actief zijn bij de Vrouwen en de Meiden. Tijdens de bijeenkomst ontvingen enkele personen reeds deze attentie. De overige personen zullen de attentie de komende week ontvangen.

“Het begon 50 jaar geleden in 1969 aarzelend. Er kwam één vrouwenteam bij de Grol. Dat was wel een heel goed vrouwenteam dat op districtsniveau voetbalde. In 1980 kwam er een meidentak bij, onder de geweldige leiding van wijlen Tom Porskamp die prima hulp kreeg van Erwin Porskamp, Hennie Janszen, Guus Lindner en Hans Reijrink. In dat seizoen 1980-1981 begon de KNVB ook met een competitie voor meiden. Jarenlang bleef het vrouwen- en meidenvoetbal een vaste waarde binnen onze club. Toch viel het in 2005 stil. Zes seizoenen lang geen vrouwen- en meidenvoetbal bij de Grol. In seizoen 2011-2012 was er een herstart en die was zeer succesvol. De namen van Ronald Westervoorde en Rien Nienhuis moeten hier zeker genoemd worden , net zoals de jarenlange trainer van de vrouwen, Jan Froeling en de zeer betrokken leider en grensrechter Tonnie Rave. Bij de meidenafdeling moet genoemd worden Sylvia Porskamp, als jarenlang begeleidster.

In dat jaar 2011 werd meteen de voetbaltechnische opleiding van de meiden opgepakt. Een uitstekende zet die gedaan werd door Carry Walterbos, Renate Reinders, Joyce Kemkens en later Anita Helmers. Met grote ondersteuning van Jos Porskamp die al sinds 1978 bij het vrouwen- en meidenvoetbal van Grol betrokken is.

Er zijn drie namen nog aan te halen, grote voorstanders die een grote betekenis hebben gehad voor het vrouwen- en meidenvoetbal, Patrick Pos, Yvonne Klein Gunnewiek en John Ligtenberg.

Dan is er nog een Porskamp te noemen. Rudi Porskamp die in al die jaren bestuurlijk verantwoordelijk is als secretaris van het seniorenbestuur.

Dat Milou Groot Kormelink is toegetreden tot het voetbalbestuur, maakt de volwassenheid van deze meiden- en vrouwenafdeling compleet. En door haar inzet voor de samenwerking met Vios Beltrum is ze zelfs trendsetter.