Mike Ruikers ontvangt Gouden Knunneke

GROENLO – Op maandagochtend (Rosenmontag) in Carnavalshoes City Lido, werd Mike Ruikers, een lid sinds 1999 van carnavalsvereniging De Knunnekes in het zonnetje gezet voor zijn bijdrage aan het carnaval in Groenlo.

Ruikers, die zijn carnavalsloopbaan begon bij de ‘Groene garde’, de optochtcommissie, en zich opwerkte tot optochtcommandant, kreeg erkenning voor zijn jarenlange toewijding. “Een bijzonder moment in jou carnavalscarrière was de onthulling als Prins Mike in 2011, samen met adjudant Maurice”, vertelt Vorst Jeroen Doest.

Ter waardering voor zijn langdurige inzet, besloot het bestuur van De Knunnekes Ruikers te onderscheiden met het Gouden Knunneke, een van de hoogste onderscheiding van de vereniging.

