Koppelkerk ontvangt Nederlands jazztalent met de band FENIX.

BREDEVOORT – FENIX is een muzikaal collectief, bestaande uit vier eigenzinnige muzikanten die zichzelf als gevestigde namen in de Nederlandse Jazzscene hebben neergezet. ‘Sprangers is een veelzijdig componist en geldt als één van de grote beloften in de jazz.’ – De Volkskrant.

In hun muziek wisselen ambient synths, melancholische melodieën en rauwe grooves elkaar af en overtuigden ze op het North Sea Jazz Festival. Geïnspireerd door artiesten als Flying Lotus, Avishai Cohen en Donny McCaslin, brengt FENIX een intieme en tegelijkertijd festival-banger-waardige ervaring. In maart in Het Bimhuis te Amsterdam, maar dus eerst bij ons in de Koppelkerk in Bredevoort.

Kika Sprangers – saxofoon

Robert Koemans – toetsen

William Barret – bas

Willem Romers – drums

17 februari, Vvk €15, aan de deur €18,-.

De zaal gaat open om 20:00. Kaarten via www.koppelkerk.nl

