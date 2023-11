Militairen maken afdaling van toren Basiliek

GROENLO – Ongeveer dertig Nederlandse en Duitse militairen, gestationeerd in Eibergen / Holterhoek, hebben donderdag een opmerkelijke afdaling gemaakt vanaf de Calixtus Basiliek in Groenlo. Dit evenement, een zeldzame gebeurtenis, vond plaats vanaf de 42 meter hoge trans van de basiliek en trok de aandacht van vele voorbijgangers. De oefening was een soortement van teambulding.

De laatste keer dat een vergelijkbare activiteit werd ondernomen was in 2017, toen onder andere pastoor Herman de Jong afdaalde van dezelfde locatie.

