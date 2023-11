Hertelling van stemmen in Oost Gelre na tweede kamerverkiezingen

OOST GELRE – Na de Tweede Kamerverkiezingen die op woensdag 22 november plaatsvonden, kondigt het gemeentelijk stembureau van Oost Gelre een hertelling aan. Deze beslissing volgt op de vaststelling van onverklaarde verschillen in het aantal uitgebrachte stemmen en het aantal toegelaten kiezers in stembureau Den Diek in Lichtenvoorde en het Vincentiushuis in Groenlo.

De voorlopige telling van stemmen op lijstniveau gebeurde op de avond van de verkiezingen, met een daaropvolgende centrale telling op kandidaatsniveau de dag erna. De resultaten zijn overgebracht naar het Hoofdstembureau in Arnhem en zijn beschikbaar op de website van de gemeente.

Het proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau gaf echter geen aanleiding tot een hertelling op dat moment. Met de constatering van de verschillen door de Kiesraad, heeft het gemeentelijk stembureau nu besloten tot het uitvoeren van een hertelling voor de genoemde stembureaus.

De hertelling zal plaatsvinden tijdens een openbare zitting op woensdag 29 november vanaf 13.30 uur in de trouwzaal van het gemeentehuis in Lichtenvoorde. Belangstellenden zijn welkom om de hertelling bij te wonen, waarbij het gemeentelijk stembureau zal streven naar transparantie en nauwkeurigheid in het verkiezingsproces.

