Muurgedichtenwandeling en gedichtenworkshop

Deel dit bericht













GROENLO – Op vrijdag 1 oktober, om 14.00 uur, organiseert de Bibliotheek Oost-Achterhoek, in samenwerking met Rik Gockel, een wandeling langs de muurgedichten in de stad Groenlo. De wandeling start bij de Bibliotheek Groenlo. In het vervolg op deze wandeling wordt op 7 oktober (19.30 uur) een gedichtenworkshop georganiseerd. Opgave voor beide activiteiten is mogelijk via de site van de Bibliotheek.

Muurgedichtenroute

Muurgedichten verrassen de bezoekers van de vestingstad Groenlo en doen ze even stilstaan. Het zorgt voor een andere beleving van de plek. Kale gevels worden door een muurgedicht als het ware geactiveerd. Bewoners en bezoekers van de vestingstad komen in aanraking met poëzie, historie en verhalen.

De gids, die samen met de deelnemers de route aflegt, leidt hen langs alle gedichten en vertelt achtergronden en anekdotes. De deelnameprijs is voor leden €5,00. Niet-leden van de Bibliotheek Oost-Achterhoek kunnen deelnemen voor €6,50.

Workshop gedichten

Dichten kan iedereen! Zelfs als iemand nog nooit poëtische zinnen op papier hebt gezet gaat dat in deze workshop lukken. Barbara Pavinati (Rabarbara) helpt de deelnemers op weg en gaat die avond iedereen aan het werk zetten met woordmagneten. Deelname aan de workshop kost voor leden €2,50. Niet-leden betalen €3,50.

Aanmelden wandeling en workshop

Deelnemers kunnen zich aanmelden via www.oostachterhoek.nl/gedichten. Ook is het mogelijk om dit telefonisch te doen bij het Servicebureau van de Bibliotheek Oost-Achterhoek: 088-0062929.