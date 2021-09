Achterhoekse ondernemers leren van elkaar in MKB-Deal

Deel dit bericht

DOETINCHEM – Op 29 september starten zo’n vijftien mkb’ers een traject om meer uit hun bedrijfsresultaten te verbeteren. De MKB-Deal Achterhoek is een traject voor bedrijven met 10-100 medewerkers uit deze regio om met andere ondernemers aan hun uitdagingen te werken en te leren van elkaar. Het doel: verhoging van de arbeidsproductiviteit met minimaal vijf procent. Er zijn nog enkele plaatsen vrij.

Het ministerie van Economische Zaken en klimaat riep deze regeling in het leven om mkb-bedrijven te ondersteunen. Het project bestaat uit twee fasen. In de eerste fase werken ondernemers (gratis) drie maanden lang aan een verbeterplan op maat. De tweede fase bestaat uit het doorvoeren van deze verbeteringen. Ervaren ondernemers begeleiden de sessies. De deelnemers krijgen nieuwe inzichten en concrete tools om verder mee te werken. “De gesprekken met de andere ondernemers van de MKB-Deal inspireerden mij om keuzes te maken,” aldus een deelnemer van het vorige traject. Ondernemer en projectleider Rob Schouten: “De eerste groepen zijn nu volop aan het werk met de inzichten uit hun traject. En ze houden contact. Want we zien de samenwerking tussen de ondernemers op gang komen. Een mooi neveneffect van de MKB-Deal!”

Aanmelden en meer informatie: https://8rhk.nl/mkbdeal/.