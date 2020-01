Nationaal Immaterieel Erfgoed ‘Grolse wanten breien’ vastgelegd op film.

GROENLO – Op vrijdag 17 en zaterdag 18 januari vonden de filmopnames plaats voor ‘het Grolse wanten breien’. Het ‘Grolse wanten breien’ staat sinds 2017 op de Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed.

“Toen deze mooie Grolse traditie op de Nationale Inventaris werd gezet waren er nog twee zaken die gerealiseerd dienden te worden om op deze unieke lijst te blijven staan. Allereerst moest er een permanente overzichtsexpositie komen. Daarnaast moest het ‘Grolse wanten breien’ vastgelegd worden op film”. De expositie is inmiddels gerealiseerd in de Stadsboerderij en het was dus afgelopen weekend zaak om alles op film vast te leggen.

Hiervoor kwam de bekende documentairemaakster Wendy van Wilgenburg speciaal vanuit Zaandam naar Groenlo. Zij had in samenwerking met de Sociëteit Grolse Wanten een heus filmscript opgesteld met allemaal items die vastgelegd dienden te worden. Dit is allemaal gelukt. Er is zo’n vier uur beeldmateriaal gemaakt dat uiteindelijk een prachtige film van 20 minuten gaat opleveren. “Erg leuk was de scene waar de breisters van de Senioren Handwerkclub samen met tal van andere breisters gezamenlijk aan tafel zaten”.

Deze film is dan tevens een instructiefilm hoe Grolse wanten te breien. In het najaar zal de film in première gaan en aansluitend zal de eerste ‘Week van de Grolse want’ gehouden worden in de Stadsboerderij. Het is de bedoeling dat deze ‘Week van de Grolse want’ jaarlijks gehouden wordt als start van het winterseizoen.

“De Sociëteit Grolse Wanten wil voor nu iedereen al bedanken die mee heeft gewerkt aan deze boeiende documentaire die voor het nageslacht mooi is vastgelegd”.