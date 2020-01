Nita Huning is Beste Leermeester Horeca 2019/2020

AMSTERDAM / AALTEN – Tijdens de finale Beste Leerbedrijf Horeca op de Horecava is donderdag 16 januari de winnaar bekend gemaakt van deze vak wedstrijd, maar ook van Beste Leermeester Horeca. Deze prijs ging naar Nita Huning–Koster, leermeester van Partycentrum ’t Noorden in Aalten.

Beste Leermeester Horeca

Naast drie leerbedrijven stonden er ook drie leermeesters op het podium. Zij streden voor de titel “Beste Leermeester Horeca 2019/2020”. De finalisten waren Jurriën van Hierden, Maître bij Parc Broekhuizen uit Leersum, Leo de Ree, eigenaar van Brasserie de Koperen Kees uit Sneek en Nita Huning – Koster, vennoot van ’t Noorden uit Aalten. Deze leermeesters vielen tijdens de commissiebezoeken aan de top 10 van de wedstrijd positief op vanwege hun enorme inzet voor hun leerlingen. De titel Beste Leermeester Horeca werd in ontvangst genomen door leermeester Nita Huning – Koster. Bij ’t Noorden in Aalten heeft zij als leermeester de verantwoordelijkheid op zich genomen voor het opleiden van de studenten. Ricardo Eshuis “Opleiden doet Nita zo bevlogen en met zoveel passie en aandacht, dat zij hierdoor echt het verschil maakt binnen het leerbedrijf. De betrokkenheid bij de scholen, het op peil houden van haar eigen kennis als leermeester en het zorgen voor een veilige en vertrouwde leeromgeving, zijn belangrijke redenen dat Nita de titel in ontvangst mag nemen. Zonder Nita zou ’t Noorden er heel anders uitzien als leerbedrijf.” Nita: “Ik ben super trots! Samen met ons mooie team hebben we deze prijs behaald.”

Een gemêleerd gezelschap

Zowel grote als kleine leerbedrijven wisten zich dit jaar voor de top 10 te plaatsen, een mooi gemêleerd gezelschap over de hele breedte van de horeca. De commissieleden hebben tijdens de bezoeken de focus gelegd op welke meerwaarde het leerbedrijf een student kan bieden. Van het creëren van een veilige leeromgeving, individuele aandacht voor de studenten tot het op peil houden van de kennis en kunde van de eigen leermeesters. Restaurant ’t Havenmantsje uit Harlingen is uitgeroepen tot winnaar van de wedstrijd Beste Leerbedrijf Horeca. De tweede plaats ging naar Hotel Pulitzer uit Amsterdam. Le Brasseur uit Maarssen maakt op de derde plaats de lijst compleet. Partycentrum ’t Noorden in de top 5 als vijfde leerbedrijf in de top 10.

Over de wedstrijd

De wedstrijd Beste Leerbedrijf Horeca wordt jaarlijks georganiseerd door SVH. Deelnemende leerbedrijven worden tijdens deze strijd beoordeeld door de eigen leermeesters, studenten en docenten, alsook door de wedstrijdcommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van SVH, KHN, SBB, FNV Horeca en oud winnaars. Omdat goede leermeesters van onschatbare waarde zijn, maakten zij dit jaar voor het eerst ook kans op de titel Beste Leermeester Horeca. Met de wedstrijd wil SVH goed werkgeverschap stimuleren en een bijdrage leveren aan de best mogelijke praktijkopleiding voor nieuwe horecamedewerkers.

Over ’t Noorden

‘t Noorden is vanaf 1866 een blijvend begrip voor de meest onderscheidende feesten en de gedenkwaardigste ontmoetingen in Aalten en omstreken. Een gezellig en modern zalencentrum, waar feesten en bruiloften gevierd worden, maar waar je ook heerlijk kunt eten in ’t Pannenkoekenrestaurant en op het terras. Een gastvrij familiebedrijf met medewerkers die passie en bezieling koppelen aan vakmanschap en gevoel voor kwaliteit en service maken we de belofte waar die wij u doen: Gemoedelijk en Gastvrij!