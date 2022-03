Nederlaag Grol bij concurrent Achilles 12

GROENLO – HENGELO(Ov) – Grol speelde op zondag 27 maart uit bij naaste concurrent Achilles ’12 in Hengelo. Beide ploegen stonden met 27 punten samen op een gedeelde derde plaats in 2J. Grol had drie wedstrijden achter elkaar gewonnen en was in de “winning mood“, maar wist ook dat het een hele lastige wedstrijd zou worden. En dat werd het. In het eerste half uur stond Grol tactisch zeer goed en kwam zelfs nog op een 0 – 1 voorsprong. Daarna was de wedstrijd voor Achilles ’12, en de van te voren gevreesde snelle en behendige spits Badr Hamdaoui maakte zijn faam waar, door drie van de vier doelpunten van Achilles voor zijn rekening te nemen. Luc Berentsen maakte vlak voor tijd nog de tweede voor Grol, maar dat mocht niet meer baten. Eindstand: 4 – 2.

Grol startte de wedstrijd zonder de geblesseerde Tycho Riteco en de geschorste Rico Lammerdink. Daarvoor in de plaats stonden Mart Willemsen en Mike Kempers in de basis. De ploeg van trainer William Krabbenborg begon in een verdedigende opstelling, maar speelde waar mogelijk toch aanvallend, en dat pakte goed uit. Verdedigend werd er bijna niets weggegeven, met Ramon Landewers en Mike Kempers in de mandekking, en men creëerde een aantal goede mogelijkheden voorin. De eerste echte grote kans voor Grol, na een kwartier, werd ook gelijk omgezet tot een doelpunt. De goedspelende Siebe Lantink kwam over rechts en gaf een prachtige voorzet bij de tweede paal, die door Luc Berentsen werd teruggekopt, waarna Titus Hoffman de 0 – 1 aantekende. Daar tegenover stond ook één grote kans voor Achilles die echter goed op de lijn werd gepakt door Nick Oude Luttikhuis.

Maar na een half uur gaat het toch mis. Eén van de vele dieptepasses van Achilles kwam bij Rick Keizers terecht, die iets te veel ruimte kreeg en kruislings binnen kon schieten: 1 – 1. Nog niet helemaal bekomen van de tegenslag, was het al een paar minuten later dat Grol zelfs op achterstand kwam. Een vrije trap van 20 meter over de muur werd niet goed verwerkt en in de rebound kon dan toch Badr Hamdaoui zijn eerste treffer binnen tikken: 2 – 1.

Dit leidde een sterke fase van Achilles in en Grol was het even helemaal kwijt. Drie reddingen van Nick Oude Luttikhuis zorgden ervoor dat het slechts 2 – 1 bleef in de eerste helft.

Grol gooide de opstelling in de tweede helft iets om en ging aanvallender spelen. Met name via de makkelijk spelende Tiem Rots begon menig aanval. Maar dit leverde niet het gewenste resultaat op: Grol kreeg geen echte kansen en Achilles kreeg juist veel meer ruimte om te combineren en gevaarlijk te worden. Dit werd vijf minuten later al fataal toen Mike Kempers aan de noodrem moest trekken bij Badr Hamdaoui, die vervolgens zelf de penalty laag en hard inschoot: 3 – 1.

De wedstrijd zat daarmee op slot. De verdediging van Achilles stond als een huis en Grol kwam niet verder dan een paar halve kansen via onder andere Tiem Rots en Mick Wissink. Grol had toen eigenlijk moeten wisselen voor nieuwe impulsen, maar dat gebeurde niet. Het werd via een counter zelfs nog 4 – 1. Even later voorkwam Ramon Landewers met een sliding de 5 – 1. Vlak voor tijd wisselde Grol dan toch nog en voor Thiemo Wessels betekende dit zijn debuut in Grol 1. Hopelijk kan hij in een volgende wedstrijd in betere omstandigheden meedoen. Luc Berentsen schoot in blessuretijd van dichtbij nog de 4 – 2 binnen uit een corner.

Een duidelijk nederlaag voor Grol, tegen een goede tegenstander, waardoor Grol voorlopig genoegen moet nemen met een vierde plaats op de ranglijst. Aankomende zondag speelt Grol thuis tegen het altijd lastige FC Suryoye.

Wedstrijdinformatie

Scoreverloop:

17. 0 – 1 Titus Hoffman

31. 1 – 1 Rick Keizers

35. 2 – 1 Badr Hamdaoui

51. 3 – 1 Badr Hamdaoui

73. 4 – 1 Badr Hamdaoui

90. 4 – 2 Luc Berentsen

Opstelling Grol:

Nick Oude Luttikhuis, Ramon Landewers, Mike Kempers, Mart Willemsen (46. Mick Wissink), Max de Vries, Eduardo de Sousa Cavalcante, Mark te Winkel (85. Thiemo Wessels), Titus Hoffman, Tiem Rots (90. Mart Zieverink), Siebe Lantink (85. Jordy Schutten) en Luc Berentsen.

Scheidsrechter:

Dhr. G. Harmelink

Gele kaarten:

Grol: Titus Hoffman, Mike Kempers

Achilles ’12: Ruben Raanhuis

Programma Grol

Dinsdag 29 maart 20.15 uur: Grol – OBW (Achterhoek Cup). Deze wedstrijd is verplaatst naar dinsdag 12 april om 20.15 uur!

Zondag 3 april 14.30 uur: Grol – FC Suryoye

Uitslagen 2J

Achilles 12 – Grol 4 – 2

BWO – Wijhe 92 1 – 2

FC Suryoye – Eilermark 3 – 3

Schalkhaar – Bon Boys 1 – 3

Vogido – NEO 0 – 4

SDC ’12 – ATC ’65 2 – 0

Lemelerveld – Barbaros afgelast

Stand 2J

NEO 15 – 35 Bon Boys 15 – 32 Achilles ’12 15 – 30 Grol 15 – 27 Eilermark 15 – 25 Schalkhaar 14 – 23 BWO 15 – 21 SDC ’12 15 – 18 Lemelerveld 14 – 17 FC Suryoye 14 – 17 ATC ’65 15 – 16 Wijhe ’92 15 – 16 Barbaros 14 – 11 Vogido 15 – 7

