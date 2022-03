Verbouw voormalige discotheek Pam Pam tot appartementen

GROENLO – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oost Gelre heeft principemedewerking verleend voor de verbouw van de voormalige discotheek Pam Pam tot 4 wooneenheden. Het gebruik van het perceel wordt omgezet van ‘horeca’ naar ‘wonen’.

Discotheek Pam Pam

In de jaren ’80 en ’90 had Groenlo een bloeiend uitgaansleven. Groenlo werd het Las Vegas van de Achterhoek genoemd. Halverwege de jaren ’90 bereikte dit een hoogtepunt met 3 stapavonden in de week en jongeren uit de hele regio die naar Groenlo kwamen. Eind jaren ’90, begin 2000 werd het minder druk in Groenlo. Dat gold ook voor discotheek Pam Pam. De discotheek sloot haar deuren en staat sindsdien leeg.

Andere invulling

Wethouder Marieke Frank kijkt uit naar de restauratie en realisatie van appartementen in de voormalig discotheek: “Deze plek heeft voor inwoners veel herinneringen. Ondanks dat er een andere invulling komt, blijven de herinneringen dankzij de restauratie bewaard. In het pand komen huurappartementen waardoor we met dit initiatief weer 4 nieuwe woningen kunnen toevoegen aan het centrum van Groenlo. De verbouwing gaat gepaard met de restauratie aan de voorzijde en een nieuwe gevel aan de achterzijde. Dit zal een positieve invloed hebben op de leefbaarheid. Het appartement op de begane grond krijgt een tuintje, de bovenste appartementen krijgen een verbrede galerij voor een buitenruimte. Met de realisatie van een lift zijn de appartementen toegankelijk voor alle doelgroepen. De gemeente heeft als voorwaarde gesteld dat 1 parkeerplaats ter plekke en 3 privéparkeerplaatsen worden gerealiseerd aan de Koningsteeg.”

Ontwikkeling appartementen

De ontwikkeling omvat het realiseren van 1 seniorenappartement op de begane grond en 3 startersappartementen, verdeeld over de 1e en 2e verdieping. Het seniorenappartement heeft een grootte van 90 m2 en de overige 3 appartementen ieder 65 m2.

Meer informatie

Op dit moment is er nog geen duidelijkheid over de toewijzing van de appartementen. Meer informatie hierover volgt zodra het project in de bouw-/opleveringsfase zit.

