Nederlaag Grol tegen De Tukkers

GROENLO – Het was geen beste wedstrijd van Grol afgelopen zondag tegen middenmoter De Tukkers: te veel duels gingen verloren, te weinig zorgvuldigheid in de passing en te veel persoonlijke fouten. De Tukkers, met een aantal zeer goede voetballers in hun geleding, maakte hier goed gebruik van. Bij rust was het 1 – 1, met een prachtig doelpunt van Luc Berentsen, zijn 14e al weer van dit seizoen. Vlak voor tijd liep De Tukkers uit naar een 1 – 3 voorsprong. In blessuretijd kopte Thomas Poskamp nog de 2 – 3 binnen, maar meer zat er daarna niet in. Een gevoelige nederlaag, ook omdat de achtervolgers allen ruim wisten te winnen en dus drie punten inlopen op Grol.

Grol startte zonder de geschorste Mart Zieverink en derhalve stond O19-speler Mick Wissink in de basis. Hij kreeg ook de eerste kans van de wedstrijd, maar zijn volley van dichtbij ging helaas over. In het restant van de wedstrijd kon Mick helaas geen stempel op de wedstrijd drukken. Deze kans was ook geen voorbode voor de wedstrijd, want het was De Tukkers die zich niet verstopte en met Kjell Huisman, Sjoerd Visschedijk en Tim Haarhuis het Grol enorm lastig maakte.

Na 12 minuten werd een fout achterin door Kjell Huisman direkt afgestraft: 0 – 1. Daarna bleef De Tukkers aandringen en had nog twee kansen om de voorsprong uit te breiden, maar de schoten gingen naast. Grol kwam er maar sporadisch gevaarlijk uit. Tycho Riteco, weggestuurd door Mick Wissink, had een grote kans op de gelijkmaker maar schoot op de keeper. De volgende mogelijkheid voor Grol ging er wel in, en een beauty: een voorzet van rechts van Dudu werd door Luc Berentsen met het hoofd verlengd in de bovenhoek: 1 – 1.

Grol sloeg vaak het middenveld over en werkte teveel met de lange bal. De Tukkers bleef beter voetballen. Op slag van rust greep Wessel Baarslag goed in bij een inzet van de vrijstaande Tim Haarhuis en voorkwam daarmee een achterstand.

Ondanks dat De Tukkers na rust gelijk weer in de aanval ging, leek Grol in de tweede helft meer en meer in de wedstrijd te komen. Dit leverde een groot aantal kansen op voor Luc Berentsen: kopbal over, afstandschot ternauwer door keeper gered, kopbal over, een doortikbal via een verdediger net naast en last but not least een vrije kopbal bij de tweede paal net over. Het was dan ook zuur dat De Tukkers vlak voor tijd op voorsprong kwam: Sjoerd Visschedijk dribbelde op links enkele Grolverdedigers voorbij en schoof de bal knap binnen: 1 – 2. Even later viel ook nog de 1 – 3: wederom over links kon een voorzet eenvoudig in het lege doel worden binnengetikt door Kars Velthof.

In blessuretijd kopte Thomas Porskamp nog de 2 – 3 binnen, maar in de resterende vijf minuten blessuretijd kon Grol geen vuist meer maken.

Grol blijft koploper, maar de concurrenten wisten allemaal ruim te winnen. Komende woensdag speelt Grol thuis in de beker tegen AZSV 2 en komende zondag staat de laatste competitiewedstrijd van 2019 op het programma: thuis tegen WVV ’34 uit Hengevelde.

Wedstrijdinformatie

Scoreverloop:

12e min. 0 – 1 Kjell Huisman

34e min. 1 – 1 Luc Berentsen

87e min. 1 – 2 Sjoerd Vischedijk

89e min. 1 – 3 Kars Velthof

91e min. 2 – 3 Thomas Porskamp

Geel: Quint Kristen

Scheidsrechter: Andre Leushuis

Opstelling:

Wessel Baarslag, Ramon Landewers, Thomas Porskamp, Mart Willemsen, Michel Kamphuis, Roel Bruins, Dudu, Luc Berentsen, Mick Wissink (70. Quint Kristen), Tycho Riteco en Wouter Rexwinkel.

Uitslagen 3A

Grol – De Tukkers 2 – 3

MVV ’29 – Losser 6 – 0

DSVD – Reutum 1 – 4

Avanti W. – RSC 4 – 1

LSV – TVO 2 – 1

Borne – Saasveldia 0 – 5

WVV ’34 – Luctor et Emergo 4 – 0

Stand 3A

Grol 11 – 27 Reutum 11 – 25 MVV ’29 11 – 21 Avanti W. 11 – 21 WVV ’34 11 – 19 Saasveldia 11 – 18 De Tukkers 11 – 16 Luctor et Emergo 11 – 14 TVO 11 – 13 DSVD 11 – 11 LSV 11 – 11 Losser 11 – 10 Borne 11 – 7 RSC 11 – 6

