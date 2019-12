Dramatisch slechte tweede helft kost Erix zege

Gepubliceerd op 9 december 2019 om 07:36

LICHTENVOORDE – Een goede eerste helft en een ruime voorsprong bij rust voor Erix was niet voldoende om de punten in eigen huis te houden. In een dramatisch slechte tweede helft waar Erix door de ondergrens zakte werd teleurstellend verloren van DOS uit Emmer-Compascuum.

Na de goede wedstrijd van vorige week tegen Hurry Up waar meer dan verdiend een punt werd gewonnen, waren de handbalheren van Erix zeker van plan om dit goede spel voort te zetten. Omdat DOS met een smalle selectie naar Lichtenvoorde kwam behoorde winst zeker tot de mogelijkheden ondanks dat de ploeg uit Emmer-Compascuum op een prima vierde plek op de ranglijst staat, een heel stuk hoger dan Erix. Helaas voor Erix viel Stijn van Zutphen vrijdag op de training met een spierblessure uit en was dus niet beschikbaar om deel uit te maken van de selectie van coach John Heinen

Drie doelpunten van Bram Reukers zorgde er voor dat Erix al snel een voorsprong nam van 5-2 maar door evenzoveel doelpunten van de sterke middenopbouwspeler van DOS bleven de gasten uit Drenthe goed in het spoor van de Lichtenvoordenaren en kwamen terug tot op één punt. Maar vanaf dat moment kende Erix een sterke fase. Aanvallend werd er vaak door mooie combinaties gescoord en verdedigend stond het zo goed dat DOS nauwelijks meer tot scoren kwam. Ofwel belandde de bal in het Erix’ blok of het schot ging ruim naast of over het doel. Ook Erix’ keeper Thimo Dusseldorp hield zijn doel op voortreffelijke wijze schoon.

Erix liep gestaag uit en leidde bij rust dik verdiend met een ruime voorsprong van 17-10. Niets wees erop dat Erix deze overwinning nog weg zou geven, men moest alleen bij de les blijven en ervoor zorgen dat er geen terugval in het spel zou komen.

De gasten kwamen echter getergd uit de kleedkamer, er waren blijkbaar harde woorden gevallen over de achterstand bij rust, want ineens leek de ploeg totaal niet op het team uit de eerste helft. Ook Erix was geen schim meer van de eerste helft. Aanvallend was er nog nauwelijks dreiging en daar waar uiteindelijk de ruimte gevonden werd, mistte Erix menig kans voor open doel, niet in de laatste plaats door de meer dan uitstekend keepende sluitpost van DOS die de aanvallers van Erix geen kans gaf.

Niet alleen aanvallend stelde Erix teleur, ook verdedigend zette men de deur wijd open zonder de aanvallers van DOS iets in de weg te leggen. Erix zakte compleet door de ondergrens en kon niet voorkomen dat DOS een achterstand van 17-10 bij rust, binnen een kwartier omboog naar een voorsprong van 17-20. Erix moest dus tien tegentreffers incasseren zonder zelf één keer te scoren. Het geloof in een goed afloop leek weg en de moed zakte Erix in de schoenen.

Even kwam Erix nog terug tot één punt maar men had niet meer de kracht om voorbij DOS te komen die als herboren speelden en uiteindelijk met een terechte overwinning huiswaarts reisden. Einduitslag van deze voor Erix zeer teleurstellende wedstrijd werd 24-27 in het voordeel van de gasten uit Drenthe die door deze overwinning naar een mooie derde plek op de ranglijst stijgen met slechts twee punten achterstand op koploper Artemis.

Volgende week kan Erix opnieuw z’n borst nat maken, dan moet er in Groningen gespeeld worden tegen V&S, de huidige nummer 4 en een onbekende tegenstander voor Erix. Extra handicap is dat topspeler Dirk Berentsen om privé redenen niet aanwezig zal zijn en het tevens af te wachten is of Van Zutphen op tijd hersteld zal zijn van zijn blessure.