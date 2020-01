Nieuwe Prins en Adjudant ‘Maïspotters’

VOOR-BELTRUM – Het zijn buren al liggen de huizen hemelsbreed zo’n 500 meter uit elkaar. De nieuwe Prins en Adjudant komen van de Ringweg in Voor-Beltrum. Prins Thijs (Luttinkhold – Wielater) en adjudant Bart (Ten Have – Smitjes) werden zaterdagavond 4 januari onthuld in een bomvolle kleine Maïskoele (café Halfweg) in Voor-Beltrum.

Bij de onthulling moest de brandweer van ‘Veur-Beltrum’ in actie komen. Zij brachten met een echte brandweerwagen de ‘vrouwen’ van de hoogheden naar de Maïskoele.

Prins Thijs en adjudant Bart volgen de neven Eef Helmers en Freek Helmers op en regeren dit jaar over de Maïspottershook van de Maïspotters mmet de leus: “Van oldsher bunt wi-j al dikke maten, het Veur_Beltrumse blood streumt ons deur de vaten”.