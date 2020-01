Vrijdag 3 januari 2020 opende een Bijzonder Gewoon café in museum Villa Mondriaan. Lunchcafé Bijzonder Gewoon en Villa Mondriaan slaan de handen ineen om dezelfde gezelligheid van het café in de Bossesteeg in Winterswijk naar het museumcafé te brengen. Directeur van het museum Charlotte Rixten: “Wat onze samenwerking zo mooi maakt is dat we vanuit dezelfde visie werken: de ontwikkeling van talent. Van aanstormend horeca- tot kunsttalent, iedereen krijgt de ruimte in het museum.” Bijzonder Gewoon geeft mensen met een beperking een plek om zich te ontwikkelen en om deel te nemen aan de maatschappij. In het café van Villa Mondriaan krijgen de medewerkers de plek om zich te ontplooien en net als de jonge Piet Mondriaan hun talenten te ontwikkelen.

Bijzonder Gewoon komt met vele nieuwe lekkernijen, heerlijke barista koffie en speciale arrangementen. Samen met het museum introduceren ze bijvoorbeeld een nieuw VIP entreebewijs, waar gratis koffie, thee en gebak bij in zit. Deze VIP entree is slechts €1,- duurder dan de reguliere entree. Ook komt er een nieuw luncharrangement, bestaande uit een Mondriaanplankje op de locatie van Bijzonder Gewoon in de Bossesteeg en een museumbezoek met korting. Het interieur van het café is vernieuwd. De typerende steigerhouten details uit het café van Bijzonder Gewoon komen terug hun nieuwe dependance in museum Villa Mondriaan. “De samenwerking met Villa Mondriaan biedt onze medewerkers een prachtige werkomgeving om hun bijzondere talenten te ontwikkelen,” aldus Lies ter Braak van Bijzonder Gewoon.

Het museum neemt afscheid van Hertog Karel van Gelre, die de afgelopen 5 jaar het café pachtte in het museum. Museum Villa Mondriaan bedankt Hertog Karel voor zijn inzet en samenwerking en wenst het restaurant en zijn personeel veel succes in de toekomst.