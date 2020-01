Nieuwe Prins en adjudant Noamatters

Bericht is 10 seconden geleden aangepast

EEFSELE/LIEVELDE – Op zaterdagavond 11 januari werden in een zeer goed gevulde ‘Heujbarg’ in Lievelde de nieuwe hoogheden van de Noamatters onthuld. De vereniging wordt het komende jaar geleid door Prins Ramon (Janssen) en Adjudant Chris (Schuurmans). Ze gaan de Noamatters leiden onder het motto: “Wi’j hold ‘t gas d’r op”.

Proclamatie

Ramon Janssen van Monique van Tone en Wenda Wolters an Olde Aaltensediek geboren in het zeekenhuus binnen de Grolse gracht, moar met de juuste relatiekeuze bekeerd tot Eefsele gemeenschap. Van heerser oaver de Eafsele Deken Hooijmansingel, bewaker van de Zwolse grens as chauffeur bi’j Probroed tot veroorzaker van de teloorgang van de Grolse Boys zal komen joar regeren as prins van de Noamatters.

Chris Schuurmans van Hennie en Lydia, geboren in Winterswiek, getogen in Grolle, opgevoed deur Eafsele en woonachtig in de Keistad. Beschermheer van de Grolse Wanten, bestuurslid van het kermiscommité tot doekoemeister van de Noamatters zal an de zeide van Prins Ramon regeren as adjudant van de Noamatters.

Ten eerste:

2 vri’jgezelle keals van de Noamatters hebt samen een hoes an e’schaft. Dat d’r een hoop gereppelt geet worden blik oet de bouw van een duftige isolatiewand tussen de sloapkamers dreks noa de slotteloaverdracht.

Ten Tweede:

Henri Hommelink was met onze vlag op de trekker anwezig tijdens de boerenprotestactie. Moar woar elke Eafselenaar de vlag al lang betalld hef, wacht wi’j nog steeds op zien transactie

Ten derde:

Buuten de carnavalstied krig de Grolse Gids de krant neet gevult. Angezien ze in de zommer 2 pagina’s oaver Jokes Kabouterpaleis vollult.

Ten Vierde:

Het bewegen in Eafsele ging van het joar neet zo good. Met de karmisse llepen en rede d’r 3 rond met een gebroken poot.

Ten Viefde:

Het motto van Ronald en Yvonne was: Wi;j kriegt ’n vogel d’r af. Dat klopten, want met de karmisse zei het geweer nog nooit zo weinig “Paf”.

Ten zesde:

Voor een voormalig prinses heb ik de scepter al vele malen in mijn huis bewaakt. Daar zij zich liever met een andere stok vermaakt.

Ten zeuvende:

Mien breur zit bi’j de Knunnekes in de road van elluf. Moar ik hol mooi de eer an mi’j zelf.

Ten achtste:

D’r wordt in Eafsele een helen hoop verbouwd. Moar leu, pas op daj wal de achtergevel oaverend houdt.

Ten negende:

De man van onze veurige adjudant had een hoop Jagermeister in de kist. Hi’j maakte dan ok van onze veurzitter een mooi AUKJElist

Ten tiende:

N’n hond bi’j de Vos komt bi’j thuus neet genog an zien trekken. Doardeur geet he op pad um andere hunde te dekken en kippen te nekken.

Ten elfde:

Wi’j as chauffeurs vindt stikstofproblematiek een grote flop. Ons motto is dan ok, Wi’j hold ’t gas d;r op