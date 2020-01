Materiaal ‘Slag om Grolle’ verhuist naar voormalige Bron

GROENLO – De afgelopen 15 jaar had de Stichting ‘Vrienden van de Grolse kanonnen’, die eens in de twee jaar de ‘Slag om Grolle’ organiseert, als thuisbasis ‘Oldenhuis’. Deze voormalige meubelfabriek ligt aan de Borculoseweg en daar zullen de komende jaren huizen worden gebouwd. Dit is de reden dat het materiaal van de ‘Slag om Grolle’ vandaag (lees zaterdag 11 januari) wordt verhuisd.

Het pand dat dienst heeft gedaan als kerk en cultureel centrum en bekend staat onder de naam “de Bron” is vorig jaar gekocht door ondernemer en buurman Gerrit Pfeifer. De stichting huurt de locatie van Pfeifer. Enkele maanden geleden werd bekend dat de gemeente het pand wil kopen, maar dat is volgens Edwin Grothe, voorzitter van de Stichting nog niet gebeurd.

De nieuwe locatie voor de ‘Slag om Grolle’ wordt dus ‘de Bron’ aan de Buitenschans in Groenlo. “Vanuit deze locatie is het tweejaarlijkse evenement, de Slag om Grolle’ ook zeer goed bereikbaar”, vertelde Grothe.

In ‘de Bron’ zal het materiaal dat wordt gebruikt tijdens de ‘Slag om Grolle’ worden opgeslagen en hier zullen de vrijwilligers ook verder werken aan nieuwe bouwwerken die tijdens de ‘Slag’ zullen worden ingezet.