Nieuwe veldverlichting sportpark Den Elshof

GROENLO – Op sportpark Den Elshof in Groenlo heeft s.v. Grol het plaatsen van de nieuwe LED verlichting op de velden afgerond. Vorige week zijn de oude lampen vervangen door LED lampen.

Alle velden zijn nu voorzien van Lumosa armaturen die zorgen voor een duidelijk zichtbare upgrade van de lichtopbrengst! De velden beschikken over een gemiddelde lichtopbrengst van ruim 120 lux, de led verlichting op het hoofdveld haalt een gemiddelde lichtopbrengst van 200 lux bij wedstrijdverlichting! De verlichting kan via een Lumosa Touch screen als ook via een app applicatie bediend kunnen worden.

De overgang naar led-veldverlichting is een grote stap in de goede richting naar een energie neutrale sportpark!