Nieuwe wagon geplaatst bij GOLS station

GROENLO – De Stichting GOLS Station Groenlo heeft zaterdag een ‘nieuwe’ wagon gekregen. In 2017 werd er al een wagon geplaatst bij het voormalige station in Groenlo. “Dit was een voormalige goederenwagen die is omgebouwd tot personenwagon. De wagon die nu vandaag is geplaatst, een zogenoemde Donderbus, is een echte personenwagon en komt uit 1927”, vertelt Roland Wopereis, bewoner van het voormalige GOLS-station.

Het ruim 16 tot wegende gevaarte werd bij het station door twee kranen van de vrachtwagen getild.

Het GOLS-station in Groenlo werd geopend op 15 oktober 1884. GOLS staat voor Geldersch-Overijsselsche Lokaalspoorweg-Maatschappij. Het station lag aan de spoorlijn tussen Winterswijk en Hengelo/Enschede. De treindienst voor het personenverkeer werd gesloten in 1937. Tot in 1972 werd het spoor nog gebruikt voor goederenvervoer tussen Winterswijk en Borculo. In 1977 zijn de sporen opgebroken. De ligging van de spoorlijn is met name tussen Groenlo en Neede echter nog goed zichtbaar. In 1995 werd het stationsgebouw gerestaureerd. Sindsdien heeft het station een bestemming als woonhuis.

Inmiddels staat er ook een locomotief, die wordt gerestaureerd, een zogenoemde ‘sik’. Dit soort locomotief reed vroeger ook op de GOLS-lijn.

