Koninklijke onderscheiding voor Brody Krabbenborg

1970 – heden

Drumband De Schanskloppers Lievelde De heer Krabbenborg is 50 jaar lid, tamboer, tambour-maître en bestuurslid van Drumband De Schanskloppers. 1987 – 2019: tambour-maître. Vanuit die functie was hij de initiatiefnemer bij shows tijdens Zo Maar een Avond in Lievelde. Hij trof daarnaast voorbereidingen voor de optredens bij schuttersconcoursen, vendeltreffens, carnaval, sinterklaasintocht en bij een serenade. Hij was de contactpersoon met de Stichting School- en Volksfeest Lievelde voor het in elkaar zetten van de show tijdens de kermis. Van 2006 tot heden: bestuurslid bij de Schanskloppers. Hij is vanuit het bestuur de verbinding met het muziekkorps en behandelt veel aanvullende zaken.