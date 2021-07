Obs ’t Palet sluit deuren na 43 jaar

Deel dit bericht













GROENLO – Levendigheid en spelende kinderen op het plein. De plek waar plezier, maar vooral ook samen zijn, verandert in stilte. Daar waar eenieder zichzelf kon zijn. Waar leren op je eigen niveau kon en mocht en waar zoveel mogelijk was. De plek waar openbaar onderwijs de ruimte kreeg, die plek is er nu niet meer.

In maart 2020 moesten wij, met pijn in ons hart, besluiten dat na 43 jaar de deuren van onze school, obs ‘t Palet, moesten sluiten met ingang van augustus 2021. Een besluit dat wij allemaal niet wilden, maar wat niet meer anders kon in verband met het teruglopende leerlingaantal. Onbegrip, onmacht, teleurstelling en verdriet waren gevoelens die de boventoon voerden bij leerlingen, ouders, het team en bij vele andere nauw betrokkenen van de school. Deze gevoelens blijven, maar maakten deels plaats voor een ander gevoel: samenhorigheid.

Alle ouders besloten hun kinderen het laatste schooljaar bij ons op obs ’t Palet te laten blijven. Met vertrouwen nog een schooljaar samen zijn, mooie herinneringen maken en bovenal genieten van alles wat nog kon. Wij besloten samen het schooljaar tot een feest te maken en zeker de laatste schoolweek flink uit te pakken.

En dat is gelukt: een fotospeurtocht door de wijk, een kunstenaar in de klas om samen een mooie en fijne herinnering te maken, springkussens op het schoolplein, samen eten en samen zijn en de allerlaatste schooldag met z’n allen op schoolreis naar Avonturenpark Hellendoorn en samen eten op school. Wat hebben we genoten.

Het was een schooljaar met gemengde gevoelens. Nu moeten wij elkaar los laten. Iedereen gaat zijn eigen weg, maar wij verliezen elkaar niet uit het oog. Volgend jaar is er een terugkomdag gepland voor de huidige groepen. Wij danken via deze weg nogmaals onze leerlingen, ouders en alle anderen betrokken bij onze school voor de fijne tijd en alle mooie herinneringen. Bedankt!