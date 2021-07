Contactgroep Zwolle presenteert Dorpsplan Zwolle 2020 – 2030

Deel dit bericht













ZWOLLE/GROENLO – Op woensdagavond 21 juli (lees vandaag) om 20.00 uur wordt het nieuwe Dorpsplan Zwolle gepresenteerd en ook wordt deze avond de nieuwe website buurtschapzwolle.nl gelanceerd. We nodigen u uit om dit ‘live’ bij Grenszicht, geheel Coronaproof, bij te wonen. Mocht je vanwege Corona liever niet de deur uit gaan, dan kun je de avond volgen via een livestream. Kom voor de beste ervaring om 20.00 uur naar Grenszicht, tevens krijg je dan na afloop van de presentatie het nieuwe Dorpsplan Zwolle 2020-2030 als mooi gedrukt boekwerk mee. Als je je bezwaard voelt om te komen vanwege Corona, hebben we speciaal voor jou de mogelijkheid om de presentatie live te volgen via de volgende link: https://www.youtube.com/watch? v=CJBmlZUjPaM

Klik woensdagavond 21 juli om 20.00 uur op bovenstaande directe link voor het volgen van de livestream. We hopen je te verwelkomen bij Grenszicht, maar op deze manier heeft u zelf de keuze. Mocht u al op vakantie zijn kunt u zelfs vanaf uw vakantieadres live meekijken.

Namens Contactgroep Zwolle, Werkgroep Dorpsplan Zwolle en de webredactie http://www.buurtschapzwolle.nl