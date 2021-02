Oergezellige online pubquiz op zaterdag 27 februari

Deel dit bericht

GROENLO – Op zaterdag 27 februari wordt er een online pubquiz gehouden waarvoor teams uit de hele Achterhoek zich nu kunnen aanmelden. De quiz wordt vanaf 20:00 uur live gestreamd vanuit Escaperoom Groenlo via Youtube en bevat 6 gevarieerde rondes met elk 10 vragen.

Het is de derde keer dat de quiz wordt georganiseerd en aan de enthousiaste reacties op de facebookpagina van de escaperoom af te lezen, voorziet het in een behoefte.

‘We mochten de afgelopen edities uit de hele regio teams verwelkomen’, vertelt presentator Michaël Lammers. Via Whatsapp kunnen mensen foto’s en reacties sturen, die de gastheer tussen de rondes door live voorleest. Het geeft een gemoedelijke en gezellige sfeer. ‘Het is dan helaas wel niet de kroeg zelf, maar wel the next best thing!‘, lacht Michaël.

De voorgaande keren kwamen de aanmeldingen voornamelijk uit de Achterhoek, maar ook uit andere delen van het land. Lammers is enthousiast hierover. ‘Veel mensen die onze escaperoom hebben gespeeld blijven ons volgen via onze sociale kanalen en doen ook aan de pubquiz mee. Zo blijven we bezig, gaaf is dat!’

Het idee voor de Pubquiz ontstond omdat de Escaperoom door de lockdown, ironisch genoeg even wat langer ‘op slot’ zit.

Deelnemen aan de online pubquiz kost € 15,00 per team van tussen de 2 en 6 personen. Aanmelden kan via https://pubquiz. escaperoomgroenlo.nl