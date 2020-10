GROENLO – Het Oktoberfest Groenlo wordt verschoven naar 30 oktober 2021. Het zou in eerste instantie doorgaan in aangepaste vorm op vrijdag 30 oktober en zaterdag 31 oktober 2020, maar door de nieuwe corona maatregelen is dit niet meer mogelijk.

De kaarten/tafel die zijn gekocht blijven geldig voor volgend jaar! Het feest zou worden gehouden in de Oude Calixtuskerk in het centrum van Groenlo.

