Olympia HGL DS2 – HV Grol DS1

De laatste doordeweekse wedstrijd en tevens laatste uitwedstrijd ( er volgen nog 3 thuiswedstrijden) speelden de dames van handbalvereniging Grol in Hengelo tegen Olympia. De goede vorm van de laatste weken wilden de dames voortzetten en de punten hiermee naar huis nemen om de mooie plaats in de middenmoot te handhaven.

Vanaf het eerste fluitsignaal dicteerden de dames van HV Grol de wedstrijd. Via tussenstanden van 2-5 en 5-10 speelden de dames zich naar een mooie voorsprong. De dekking stond goed. Nog belangrijker was de omschakeling naar de aanval, dit speelden de dames goed uit en er werd menig doelpunt mee gescoord. Toch liet HV Grol af en toe de teugels wat vieren en daardoor kon Olympia wat dichterbij komen. Zodoende werd er met een 12-15 stand gewisseld van helft. Het koppie erbij houden en aanvallend de ruimte die het team kreeg optimaal benutten was het devies.

In het begin van de tweede helft liep het wat minder en kwam Olympia akelig dichtbij, met 15-16. De knop ging om bij HV Grol en het goede spel werd weer opgepakt, fraaie aanvallen en overtalsituaties werden goed uitgespeeld. Er werd hieruit 5 keer gescoord en zo een gaatje geslagen tot 15-21. Hierna bleef HV Grol geconcentreerd spelen en werd de voorsprong zelfs vergroot naar 20-27. Halverwege werd Kim (na een bal in haar gezicht te hebben gekregen) gewisseld voor de jeugdige Loes, die ook enkele goede reddingen had. De voorsprong kwam niet meer in gevaar en via een goede wedstrijd, waarin aanvallend 28 keer werd gescoord (het meeste deze competitie voor HV Grol) en alle 4 de strafworpen werden benut, werden twee punten mee naar huis genomen. Komend weekend spelen de dames tegen WHC uit Hengevelde, waar vorige week nipt van werd verloren, iets om recht te zetten.

