Olympia HGL DS2-HV Grol DS1

GROENLO / HENGELO – Zondag stond er dames 1 van handbalvereniging Grol een uitwedstrijd tegen Olympia uit Hengelo op het programma. Van oudsher altijd al een moeilijke tegenstander voor de dames van HV Grol. De tegenstander trad aan met een volle bank op oorlogssterkte, waarbij meerdere speelsters van hun eerste damesteam ook bij deze wedstrijd meededen. De ploeg uit Groenlo kwam dan ook slecht uit de startblokken en keek binnen een mum van tijd tegen een achterstand aan. Door snelle 2-minutenstraffen aan Grolse zijde liep de thuisploeg vlot uit tot een voorsprong van 10-6. Na een goed kwartier wisten de dames van HV Grol zich echter goed te herpakken. Vanuit een sterke defensie werd de achterstand zelfs omgezet naar een 11-12 voorsprong. Onze keepster stond haar mannetje en ze liet zich niet uit het veld slaan, of eigenlijk gooien. Want helaas werd een bal die recht in haar gezicht werd gegooid, niet bestraft door de scheidsrechter. De ruststand van 11-12 was dan ook dik verdiend.

Na de rust bleven de dames uit Groenlo goed spelen en wisten ze halverwege de tweede helft een voorsprong van 15-17 te nemen. Helaas werd keepster Kim nogmaals in het gezicht gegooid en werd de treffer die daarop volgde zelfs geteld, waardoor de dames van Olympia de aansluiting weer vonden. In de fase die daarop volgde ging het een hele periode gelijk op. In de slotfase zat het de dames van HV Grol niet mee en gaven de twijfelachtige beslissingen in hun nadeel helaas de doorslag. De dames van Olympia wisten een moeizame zege van 24-22 over de streep te trekken. Al met al overheerste bij de dames van HV Grol een gevoel van teleurstelling, omdat er uiteindelijk meer in had gezeten. Wel een opsteker dat ze het goede spel van de afgelopen weken wisten voort te zetten.

Na enkele weken vakantie, speelt DS1 zaterdag 24 februari thuis tegen Borhave uit Borne.