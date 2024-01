Alzheimer Trefpunt Lochem nodigt uit voor een bijzondere lezing

LOCHEM – De afdeling Oost-Gelderland van Alzheimer Nederland biedt maandelijks een warme ontmoetingsplek bij het Alzheimer Trefpunt in Lochem. Deze bijeenkomsten, bedoeld voor iedereen die te maken heeft met dementie, bieden een kans om ervaringen te delen, steun te vinden en meer te leren over deze aandoening.

Op vrijdag 9 februari 2024 verwelkomt het Alzheimer Trefpunt een speciale gast, huisarts Martin Lamers, voor een inspirerende ochtend. Met het thema “Memoires van een huisarts” zal Lamers, een huisarts in ruste, zijn inzichtelijke verhalen delen over de jaren in zijn praktijk en de evoluties in de zorg voor mensen met dementie.

De bijeenkomst belooft een bron van kennis en troost te zijn voor lotgenoten, mantelzorgers, en professionals. Bezoekers zijn uitgenodigd om deel te nemen aan een dialoog, ervaringen uit te wisselen en hun hart te luchten over de uitdagingen en momenten die hen bezighouden.

Details van de bijeenkomst zijn als volgt:

: Vrijdag 9 februari, van 10.30 uur tot 12.00 uur, met een inloop vanaf 10.00 uur. Locatie : Stadshuus, Markt 3 in Lochem. De ingang is aan de zijkant, en een lift is aanwezig voor toegankelijkheid.

: Vooraf aanmelden is niet vereist. Iedereen is welkom om binnen te lopen en deel te nemen. Contact: Voor meer informatie kan contact worden opgenomen via at.lochem@alzheimervrijwilligers.nl of telefonisch bij Alzheimer Nederland | Oost-Gelderland op 06-13514411.

