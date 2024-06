Omroep Gelderland op bezoek bij ontwerpers van nieuw Gelders attractiepark Bommelwereld

Midzomerwandeling in Groenlo Zaterdag 22 juni 2024 wordt de Midzomerwandeling georganiseerd in Groenlo. Deze wandeltocht is 6 kilometer en deelname is gratis. Start: Brouwersnös Eibergseweg 1 Groenlo. Starttijd: Tussen 19.30 uur en 20.30 uur.

GROENLO / ARNHEM – In het Achterhoekse Groenlo wordt momenteel gebouwd aan een nieuw indoor pretpark met de naam Bommelwereld. Vanaf medio 2025 moet dit park jaarlijks duizenden bezoekers naar de Achterhoek trekken. Omroep Gelderland neemt je in de serie Bommelwereld: Van tekening tot pretpark mee voor een exclusieve blik achter de schermen.

Verslaggever Davie Klein Gunnewiek van Omroep Gelderland volgt de bouw van het pretpark op de voet. Hij heeft exclusieve toegang tot het bouwterrein, wat naast bijzondere beelden ook veel vragen oplevert. De serie Bommelwereld geeft antwoord op deze en andere vragen, en geeft een bijzondere kans om mee te kijken met de totstandkoming van het park.

De bouw van Bommelwereld

Hoe ontwerp je een attractiepark? In de derde aflevering, die op woensdag 26 juni verschijnt, gaan we hier dieper op in. We krijgen een rondleiding bij het bedrijf dat decors en attributen ontwerpt voor pretparken en dierentuinen over de hele wereld. Waar moet je rekening mee houden als je een attractiepark bouwt in een grote indoorhal? Wat vinden bezoekers belangrijk en waar letten zij op? Op die vragen geeft Floris van Eeden antwoord.

Op de ontwerpafdeling kijken we mee met Sjors. Hij mocht creatief aan de slag met het ontwerpen van gebouwen en attracties. Hoe zorgt hij ervoor dat de sfeer uit de verhalen van Marten Toonder overeind blijft? En Vincent laat zien hoe hij als illustrator Bommelwereld bij elkaar heeft gekrabbeld.

Verder zien we in deze aflevering hoe de achtbaan in elkaar wordt gezet en hoe de torens, die boven op kasteel Bommelstein komen, worden gebouwd. Ook worden aan het einde van de aflevering weer een aantal kijkersvragen beantwoord.

De derde aflevering van Bommelwereld: Van tekening tot pretpark is vanaf woensdag 26 juni te zien bij Omroep Gelderland, kijk op gld.nl/bommelwereld. Heb jij nog vragen aan de makers van Bommelwereld? Stuur dan een mail naar bommelwereld@gld.nl, en misschien wordt jouw vraag dan wel beantwoord in de volgende aflevering.

