Ondanks nederlaag is Grol op de goede weg terug

GROENLO – Los van het moeten incasseren van vijf competitienederlagen op rij, waaronder twee achtereenvolgende, tevens desastreuze nederlagen tegen respectievelijk Dalfsen en NEO Borne en afgelopen zondag een onnodig 0-1 verlies tegen FC Winterswijk, lijkt de hoofdmacht van Grol op de goede weg richting het behoud van de eerste klasse KNVB.

Tekst: Theo Huijskes

BerichtFoto: Stefan Kempers

Deze conclusie kan met name worden getrokken na het afgelopen zondag, op het eigen sportpark Den Elshof vertoonde spel tegen opponent, tevens streekgenoot FC Winterswijk. In tegenstelling tot de uitwedstrijd tegen NEO Borne, wist de selectie van het trainersduo Philip Agteres/Jos Heutinck deze keer nadrukkelijk aan te tonen dat men maar één doel voor ogen heeft en dat is handhaving in de eerste klasse KNVB, ook al moet het een en ander gerealiseerd worden via een extra nacompetitie. In een wedstrijd, waarbij beide teams erg veel hinder ondervonden van de deze keer bijzonder onstuimige oostenwind, had de einduitslag ook zomaar 0-0 kunnen zijn. Ware het niet dat invaller Martijn Veldhuis namens de Winterswijkse formatie van trainer/coach Erik Zandstra in de 34e minuut van de tweede helft de enige en zo achteraf bleek beslissende treffer liet aantekenen.

FC Winterswijk scoort bijna in eigen doel

In het eerste bedrijf van de derby Grol – FC Winterwijk, die door een recordaantal bezoekers werd bijgewoond, waarmee nog eens het duidelijke bewijs werd geleverd dat voor het bekijken van een wedstrijd van het visitekaartje van de club op de zondagmiddag veel meer belangstelling bestaat dan op de zaterdagmiddag, ontwikkelde zich een gelijk opgaande strijd. Met medewerking van de gastploeg had het bijzonder sterk uit de startblokken komende Grol zelfs in de 27e minuut op een 1-0 voorsprong kunnen komen. Het was namelijk Dion Hartgerink van FC Winterswijk, die een ongelukkige terugspeelbal richting zijn eigen goalie Matthijs Ebbers lanceerde, die laatstgenoemde nog maar net en dat op een spectaculaire wijze onschadelijk wist te maken. Daarentegen kwam Grol goed weg toen in de 21e minuut een doelpunt van FC Winterswijk wegens buitenspel werd afgekeurd, alsmede even later gevolgd door een spetter van de Winterswijkse voorwaartsen, die belandde op de lat boven Grol-goalie Nick Oude Luttikhuis.

Wedstrijdverloop biedt Grol perspectief

De goede bedoelingen van Grol leverden van meet af aan in de tweede helft goede kansen op. Zo schoot Yaluca Meusert reeds na drie minuten spelen op de paal en wist goalie Matthijs Ebbers van FC Winterswijk met goede reddingen een tegentreffer van onder anderen Tycho Riteco te voorkomen. En zoals zo vaak in de voetballerij, valt vervolgens het eerste en zoals later bleek beslissende doelpunt aan de andere kant, zoals hiervoor reeds vermeld. Grol deed er hierna alles aan om toch minimaal een gelijkspel uit het vuur te slepen. Maar het zat de Grolploeg niet mee, sterker nog men moest genoegen nemen dat centrale verdediger Kaj Riteco met een mogelijk ernstige blessure het veld moest verlaten, waarbij invaller Wouter Pillen de laatste speelminuten voor zijn rekening mocht nemen. Maar alles overziende moet de Grolploeg het positieve uit deze wedstrijd meenemen naar de resterende drie nog volgende competitiewedstrijden, zodat in ieder geval kan worden bewerkstelligd dat men rechtstreekse degradatie ontloopt en zich helemaal kan richten op de nacompetitie richting behoud eerste klasse KNVB.

Wedstrijdinformatie

Scoreverloop:

79e min. 0-1 Martijn Veldhuis

Opstelling Grol

Doel: Nick Oude Luttikhuis;

Achter: Yaluca Meusert (83e Teun Hagens), Kaj Riteco (85e Wouter Pillen), Max de Vries, en Mike Kempers;

Midden: Tiem Rots (66e Roel Bruins), Rico Lammerdink en Kjell Riteco (66e Titus Hoffman);

Voor: Siebe Lantink (66e Mick Wissink), Luc Berentsen en Tycho Riteco.

Arbitraal trio

Scheidsrechter: Eddy de Gier;

Neutrale assistent-scheidsrechters: Ton Slag en Roy Biharie.

Gele en rode kaarten

Geel: Mike Kempers Grol

Uitslagen 1e KLASSE H

Grol – FC Winterswijk 0-1

RKZVC – Stevo 2-2

Stand 1e KLASSE H

1. WHC 20 – 49

2. DZC ‘68 20 – 40

3. NEO 20 – 39

4. FC Winterswijk 21 – 37

5. SVZW 20 – 33

6. Sparta E. 21 – 31

7. Achilles ‘12 21 – 30

8. DOS ’37 20 – 28

9. Hulzense Boys 21 – 24

10. Stevo 21 – 23

11. Grol 21 – 18

12. RKZVC 22 – 17

13. Dalfsen 20 – 6

Vervolg competitieprogramma Grol 1

Zaterdag 11 mei 2024 Grol – WHC

Zaterdag 18 mei 2024 DZC ’68 – Grol

Zaterdag 25 mei 2024 Grol – Hulzense Boys