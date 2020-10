Onvergetelijk bezoek groep 8 aan Media Park Hilversum

GROENLO – Groep 8 van de St. Willibrordusschool uit Groenlo bezocht op zondag 4 oktober het Media Park in Hilversum.

Allereerst stond een bezoek aan het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid op het programma. Tijdens het bezoek aan de Beeld en Geluid Experience stapten de leerlingen uit groep 8 in de wereld van de media. Ze stonden op een podium of deden de regie van een optreden. Ook speelden ze een hoofdrol in een spannende achtervolgingsscène uit Flikken Maastricht.

Daarna bezocht de klas de tv-opnames van Betreden Op Eigen Risico. In dit programma wordt de studio op zijn kop gezet. Alles is mogelijk en de meest gekke wensen komen uit. Het programma wordt gepresenteerd door Tim Senders en Daan Boom. Je moet geluk hebben en risico durven nemen. En risico namen drie Grolse leerlingen door te rennen naar de beruchte “rode knop”. Wie dat zijn en hoe het afloopt, kunt u zien op zaterdag 24 oktober om 18:30 uur op NPO 3.