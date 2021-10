Onwaarschijnlijk verlies Grol tegen BWO

Deel dit bericht













GROENLO – Afgelopen zondag 3 oktober trad Grol in de eerste thuiswedstrijd van het seizoen aan tegen Blauw Wit Oost uit Hengelo Ov.. In de eerste helft was Grol heer en meester en ging met een zeer comfortabele 4 – 1 stand de rust in, met doelpunten van Tiem Rots, Wouter Rexwinkel en Tycho Riteco (2x). BWO had niets in te brengen en leek de wedstrijd reeds te hebben opgegeven. Maar het onwaarschijnlijke gebeurde toch in de tweede helft. BWO was een totaal andere ploeg, ze groeiden in de wedstrijd en alles lukte bij hun en bij Grol sloop de angst er al zeer snel in, de organisatie was totaal weg en ze kwamen er voetballend niet meer uit. BWO wist vlak voor de tijd de gelijkmaker aan te tekenen en in blessuretijd zelfs de winst te behalen: 4 – 5. Een enorme domper na zo’n goede start.

De wedstrijd op een regenachtig sportpark begon flitsend. Het was lekker voetbalweer met een snel veld. Binnen een minuut kwam Grol al op voorsprong. Tiem Rots speelde de verdediging van BWO technisch zeer goed uit en rondde beheerst over de duikende keeper af: 1 – 0. Lang kon Grol niet van deze voorsprong genieten, want in de eerste aanval daarna maakte BWO al weer gelijk: 1 – 1. Gelukkig herpakte Grol zich goed en gaf daarna in de eerste helft niets meer weg. Meer en meer ging men op de helft van BWO voetballen en maakte men goed gebruik van de snelheid van de buitenspelers als ook van de fouten bij BWO achterin. De jonge spelers van Grol lieten zien over de nodige creativiteit te beschikken. Na een misser van de rechtsback van BWO, gaf Tycho Riteco de bal voor op Wouter Rexwinkel, die eenvoudig de 2 – 1 kon binnentikken en ook bij de derde en vierde goal waren zij betrokken. Wouter werd in beide gevallen in het midden diep gestuurd, waarna hij breed kon leggen op Tycho die twee keer knap afrondde: 4 – 1. Daarna speelde men als team, met Ramon Landewers en Max de Vries achter in het centrum, goed op balbezit tot aan de rust. Geen vuiltje aan de lucht.

Tenminste dat dacht iedereen. Grol begon echter te slap aan de tweede helft, terwijl BWO juist enorm gedreven was. Na vijf minuten stond het plots via een aanval door het midden 4 – 2. De angst sloop in de ploeg van Grol. De duels werden niet meer gewonnen. En de organisatie was weg. Dit leverde even daarna voor BWO ook al de 4 – 3 op: Grol werd eenvoudig uitgespeeld en een voorzet vanaf rechts werd eenvoudig binnengetikt. Coach William Krabbenborg probeerde de negatieve spiraal nog om te buigen met het doorvoeren van een aantal wissels, maar dit mocht niet baten. BWO werd alsmaar sterker. Grol kreeg geen enkele kans meer. De gelijkmaker kon eerst nog worden voorkomen door een uitgestrekt been van Max de Vries. Maar vlak voor tijd viel die dan toch. Uit een standaardsituatie mocht de spits de bal zomaar aannemen en langs Wessel Baarslag binnentikken: 4 – 4. De vreugde bij BWO was groot, maar deze werd nog groter toen Jesse Bouwhuis weer over rechts vrij kwam en vanaf 20 meter de bal strak laag links in het doel schoot: 4 – 5. Het meest onwaarschijnlijke scenario werd daarmee werkelijkheid.

Komend weekend speelt Grol 1 uit tegen Wijhe ’92. Aanvang 14.00 uur.

Wedstrijdinformatie

Scoreverloop:

1. 1 – 0 Tiem Rots

2. 1 – 1 Wesley van Houten

15. 2 – 1 Wouter Rexwinkel

37. 3 – 1 Tycho Riteco

39. 4 – 1 Tycho Riteco

50. 4 – 2 Krijn Terink

54. 4 – 3 Jesse Bouwhuis

89. 4 – 4 Jesse Bouwhuis

91. 4 – 5 Jesse Bouwhuis

Opstelling Grol: Wessel Baarslag, Mike Kempers, Ramon Landewers, Max de Vries, Myron Baten, Rico Lammerdink, Wouter Rexwinkel (71. Roel Bruins), Titus Hoffman (85. Mart Willemsen), Mick Wissink (62. Luc Berentsen), Tiem Rots en Tycho Riteco (85. Tygo ten Bulte).

Scheidsrechter: M. van Laar uit Hengelo Ov.

Geel: Luc Berentsen en Mike Kempers (Grol) en 2x BWO.

Pupillen van de week: Rein Scharenborg en Pepijn Spekschoor uit de JO9-2.

Uitslagen 2J

Grol – BWO 4 – 5

Eilermark – FC Suryoye 3 – 0

NEO – Wijhe ’92 3 – 0

SDC ’12 – Schalkhaar 4 – 2

Vogido – Lemelerveld 3 – 3

ATC ’65 – Bon Boys 0 – 2

Barbaros – Achilles ’12 3 – 3

Stand 2J

1. NEO 2 – 6

2. Bon Boys 2 – 6

3. Eilermark 2 – 6

4. Achilles ’12 2 – 4

5. Schalkhaar 2 – 3

6. Grol 2 – 3

7. SDC ’12 2 – 3

8. ATC ’65 2 – 3

9. BWO 2 – 3

10. Lemelerveld 2 – 1

11. Barbaros 2 – 1

12. Vogido 2 – 1

13. FC Suryoye 2 – 0

14. Wijhe ’92 2 – 0

Lees ook ....