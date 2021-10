Bronckhorst verwelkomt nieuwe jonge inwoners met een boom

Deel dit bericht













BRONCKHORST – Gemeente Bronckhorst geeft nieuwe jonge inwoners een groen welkom. Kinderen die worden geboren binnen de gemeente én kinderen die in hun eerste levensjaar verhuizen naar Bronckhorst krijgen een gratis geboorteboom aangeboden. Met deze actie geeft Bronckhorst de nieuwe wereldburgers een groen welkom en schenkt ze aandacht aan biodiversiteit.

Door het geven van de bomen wil de gemeente graag de aandacht vestigen op het vergroten van de biodiversiteit. De gemeente heeft een lijst van bomen samengeteld waar mensen uit mogen kiezen. Deze bomen zijn gekozen omdat ze een mooie bloeiwijze en vorm hebben, maar vooral omdat ze een meerwaarde hebben voor de biodiversiteit. Het zijn voedselbronnen voor met name bijen, hommels, vlinders en vogels. Ook is de boom een mooi symbool van de verbondenheid met de geboortegrond en de woonomgeving van het kind. Het is de bedoeling dat de boom op eigen grond wordt geplant.

Op een 3-tal data kunnen de bomen bij de gemeentewerf worden afgehaald. Op zaterdag 23 oktober aanvang 10.30 uur reikt wethouder Paul Hofman de eerste geboortebomen uit op de gemeentewerf. De jonge inwoners die hiervoor in aanmerking komen, krijgen een brief van de gemeente.

