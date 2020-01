Open Huis bij Marianum in Lichtenvoorde en Groenlo

GROENLO/LICHTENVOORDE – Dit jaar organiseert Scholengemeenschap Marianum op twee dagen een Open Huis voor basisschoolleerlingen van groep 7/8 en hun ouders. Op dinsdag 21 januari 2020 is de locatie in Lichtenvoorde geopend en op donderdag 23 januari 2020 zijn bezoekers welkom in Groenlo. Beide locaties zijn tussen 17.00 – 20.00 uur te bezoeken.

Tijdens het Open Huis krijgen kinderen en hun ouders twee dagen de kans om de sfeer te proeven bij Marianum. Naast dat ze kennis maken met het onderwijs, leren ze ook de medewerkers kennen die vormgeven aan het onderwijs.

Bezoekers kunnen onder meer een kijkje nemen bij de beroepsgerichte vakken (in Lichtenvoorde op 21 januari 2020), genieten van muziekoptredens en voor algemene informatie terecht in de aula’s. Daar is divers informatiemateriaal te vinden over onder meer de inhoud van het onderwijs, de verschillende onderwijsniveaus, leerlingondersteuning en de buitenschoolse activiteiten, zoals sporttoernooien, toneel, filmfestival en projectwerken.

Op Marianum is onderwijs te volgen op vmbo-, havo-, en vwo- niveau. Ook biedt Marianum in Groenlo de mogelijkheid aan leerlingen om naar het gymnasium te gaan.