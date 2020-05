GROENLO – Vleesbedrijf Vion in Groenlo is per direct gesloten nadat personeelsleden positief zijn getest op corona.

Van de 90 werknemers bij het bedrijf in Groenlo zijn er 23 positief getest, meldt de FNV. De NOS meldt dat de helft geïnfecteerd is met het Covid-19 virus. De NVWA zegt dat het gezondheid van dierenartsen niet meer te waarborgen is en daarom per direct dicht is gegaan.

Alle medewerkers zullen getest worden.

