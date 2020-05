Tijdelijke verplaatsing zaterdagmarkt in Winterswijk

WINTERSWIJK – De Winterswijkse zaterdagmarkt wordt tijdelijk verplaatst naar de omgeving Spoorstraat en Roelvinkstraat. Het college van burgemeester en wethouders heeft dit besluit genomen, omdat er vanwege de coronamaatregelen op de Markt extra ruimte nodig is voor de horeca en het winkelend publiek.

Door de coronacrisis ervaren veel ondernemers financiële problemen. “Als gemeentebestuur vinden we het belangrijk om de Winterswijkse economie zo veel mogelijk weer te laten draaien. In het centrum is echter meer ruimte nodig om de weekmarkten en de horeca(terrassen) aan het anderhalve meter-criterium te laten voldoen en het winkelend publiek de ruimte te geven”, aldus wethouder Henk Jan Tannemaat.

Alternatieve locatie

De afgelopen twee woensdagen heeft de woensdagmarkt, in aangepaste vorm, weer kunnen plaatsvinden op de Markt. De zaterdagmarkt is echter veel groter. Het is gebleken dat deze niet op de Markt past in combinatie met de noodzakelijke maatregelen en grotere horecaterrassen.

Tannemaat: “Samen met de Winterswijkse marktvereniging, horeca en winkeliersvereniging ABH-City hebben we overlegd over een alternatieve locatie. Daarbij kwam de omgeving Spoorstraat en Roelvinkstraat voor de zaterdagmarkt als beste optie naar voren.”

Locatie en tijden

Vanaf komende zaterdag 23 mei vindt de zaterdagmarkt voorlopig plaats aan de Roelvinkstraat, een gedeelte van de Spoorstraat en op het parkeerterrein aan de Spoorstraat. De tijden van de zaterdagmarkt zijn van 09.00 tot 17.00 uur.

