Philip Agteres nieuwe hoofdtrainer Grol

GROENLO – Philip Agteres wordt de nieuwe trainer van Grol 1. De huidige oefenmeester van SDC ‘12 volgt na dit seizoen William Krabbenborg op.

Agteres (44) is nu bezig aan zijn tweede en laatste seizoen bij de zondag tweedeklasser uit Denekamp. Eerder was hij ook trainer bij Blauw Wit ’66, De Zweef, TVC ’28, DOS ’37 en SVZW. Als speler kwam Agteres onder meer uit in de eerste elftallen van SVZW en Excelsior ‘31. Grol heeft de ambitie om een stabiele ‘eerste klasser’ te worden. Met Philip Agteres, die met Jos Heutinck als assistent- trainer gaat samenwerken, haalt Grol een trainer binnen die de kwaliteiten in huis heeft om verder te bouwen op de stevige basis die in de afgelopen jaren is gelegd.

In een korte eerste reactie op de aanstelling bij Grol vanaf aankomend seizoen, vertelt Philip het volgende: “Tijdens mijn periode als trainer bij De Zweef in Nijverdal (2010-2013) heb ik voor het eerst kennis gemaakt met Grol. Nadien ben ik de club altijd blijven volgen. De huidige spelersgroep beschikt over veel kwaliteiten en staat op de drempel van de eerste klasse. De jeugdteams spelen op een hoog niveau en vormt het fundament voor de komende jaren. De gevoerde gesprekken met de betrokken mensen geven mij veel vertrouwen voor een mooie periode in Groenlo.”

