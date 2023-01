Terugblik Oud en Nieuw-viering Oost Gelre

OOST GELRE – Oud en Nieuw 2022-2023 is in Oost Gelre in het algemeen rustig verlopen. Wel werd veel en behoorlijk zwaar (illegaal) vuurwerk afgestoken, dat heeft de verder gemoedelijke viering wel overschaduwd. Ook werd er op veel plaatsen carbid geschoten.

Carbidschieten

Net zoals vorig jaar kon het carbidschieten van tevoren bij de gemeente worden gemeld. Er zijn ruim 60 meldingen gedaan. De boa’s hebben een groot aantal locaties bezocht. De meeste mensen hadden het goed voor elkaar. Een paar locaties bleken zich vooraf niet gemeld te hebben. Deze locaties zijn bezocht en hebben advies gekregen over veilig carbidschieten. Op alle adressen zijn de boa’s goed ontvangen.

Schade door vuurwerk

Kort na oud-en-nieuw lijkt het erop dat er in Oost Gelre weinig schade door vuurwerk is ontstaan. Hier en daar werd in de week voorafgaand wel veel – soms zwaar – vuurwerk afgestoken. Dat heeft de verder gemoedelijke oud-en-nieuw-viering wel overschaduwd. Er wordt veel overlast ervaren door dit type vuurwerk.

Burgemeester Bronsvoort: “Gelukkig is Oud en Nieuw in Oost Gelre gemoedelijk verlopen. De mooie traditie van het carbidschieten is op een goede manier in ere gehouden. Fijn dat we met elkaar op deze manier een goed feest kunnen vieren. Wel is het gebruik van (illegaal) zwaar vuurwerk zeer zorgelijk. Het veroorzaakt niet alleen heel veel overlast, maar het is ook erg gevaarlijk.”

Oud-en-nieuw-evenementen

Op Oudejaarsdag is er controle geweest bij Loud en New in Harreveld en het Nieuwjaarsbal in Lichtenvoorde. Beide evenementen waren goed voorbereid.

Nog onbekend of er meer schade is

Op het moment van publicatie van dit artikel is nog niet voor alle dorpen bekend of er meer of andere schade is veroorzaakt door vuurwerk. In de loop van de maand januari wordt dat duidelijk.

Gerelateerd