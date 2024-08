Pop-up Museum in Stadhuis Groenlo opent 2 september

GROENLO – Stichting Kunst in ’t Koetshuys opent op 2 september de deuren voor het eerste pop-up museum in het momenteel leegstaande stadhuis van Groenlo. Met de verbouwing van het stadhuis die nog even op zich laat wachten, biedt dit tijdelijke museum in de maanden september en oktober een unieke kans om hedendaagse kunst te bewonderen.

Tentoonstelling ‘Stroom opwaarts’

Het pop-up museum presenteert de tentoonstelling ‘Stroom opwaarts’ met werken van verschillende kunstenaars. Zo zijn er grafische werken te zien van Jan Cremer, een VR-experience van Nemo Vos, en een audiovisuele presentatie van Kamiel Rongen.

Jan Cremer – Europa-collectie

Het museum is tevens een eerbetoon aan de onlangs overleden kunstenaar Jan Cremer, die op 19 juni 2024 overleed op 84-jarige leeftijd. Cremer, een toonaangevende en vernieuwende kunstenaar, verwierf roem met zijn boek ‘Ik Jan Cremer’ uit 1964, dat een bestseller werd en in vele talen verscheen. Het pop-up museum toont een selectie uit zijn Europa-collectie, in lijn met het thema van het Europa-jaar 2024. Deze werken zijn ook beschikbaar voor verkoop. Cremer had een bijzondere band met Groenlo, aangezien zijn overgrootvader uit de stad kwam. Hij exposeerde er in 2021 al in Galerie KiK.

Nemo Vos – 8 Miljard Ikken

Daarnaast zal er een virtual reality-ervaring te zien zijn van de Utrechtse kunstenaar Nemo Vos (31). Zijn werk, ‘8 Miljard Ikken’, biedt een magisch realistische reis waarin niets is wat het lijkt. Dit VR-kunstwerk, dat samen met het geluid ontworpen door Spinvis en kunstenares Doris Konings werd gemaakt, beleefde zijn wereldpremière in januari 2024 op het IFFR Filmfestival in Rotterdam. Het is sindsdien internationaal erkend en te zien op diverse filmfestivals over de hele wereld.

Kamiel Rongen – Waterballet

De Amsterdamse visuele kunstenaar Kamiel Rongen presenteert zijn videoserie ‘Waterballet’. Deze serie, die met verf, olie en een omgekeerde vissenkom werd gecreëerd, toont unieke buitenaardse onderwaterwerelden. Rongen componeert zelf de muziek bij zijn werken, waardoor de bezoeker wordt ondergedompeld in een hypnotiserend, audiovisueel landschap. Zijn werk heeft internationale aandacht getrokken, onder andere door samenwerkingen met Brian Eno en Kia Motors Korea, en optredens in Mediamatic en De Kleine Komedie.

Bezoekinformatie

Het pop-up museum in het Stadhuis Groenlo is geopend vanaf 2 september en is toegankelijk van maandag tot en met zaterdag, van 10:00 tot 16:00 uur. Bezoekers kunnen de expositie betreden via de VVV aan de Kevelderstraat. De entree bedraagt € 3,50; voor jongeren tot en met 16 jaar is de toegang gratis.