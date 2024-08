Grote energiebesparingen in Oost-Achterhoekse gemeenten in 2023

OOST GELRE — Huishoudens in de Oost-Achterhoekse gemeenten Berkelland, Bronckhorst, Oost Gelre, Aalten en Winterswijk hebben vorig jaar aanzienlijk minder energie verbruikt dan in 2022, zo blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens een analyse van duurzaamheidsplatform Slimster leidde dit tot aanzienlijke besparingen op de energierekening, ondanks dat de besparingen variëren afhankelijk van het type energiecontract.

Oost Gelre Aan Kop met Gasbesparing

Oost Gelre behaalde de hoogste besparing op gasverbruik van alle gemeenten in Gelderland. Huishoudens in deze gemeente verbruikten maar liefst 20% minder gas in vergelijking met het voorgaande jaar, wat een besparing van gemiddeld 414 euro opleverde. Dit is bijzonder in lijn met de landelijke trend, waarin het gemiddelde gasverbruik van Nederlandse huishoudens de afgelopen tien jaar bijna is gehalveerd, van 1600 kuub in 2013 naar 820 kuub in 2023. Ook in de gemeenten Montferland en West Maas en Waal werd fors minder gas gebruikt, terwijl Harderwijk met een besparing van 14,1% wat achterbleef.

Besparingen in Berkelland, Bronckhorst, Aalten en Winterswijk

Huishoudens in Berkelland realiseerden een gemiddelde besparing van 386 euro door een daling van 17,7% in gasverbruik en een netto afname van 15,7% in elektriciteitsverbruik na saldering van zonnestroom. In Bronckhorst bedroeg de gemiddelde besparing 430 euro, met 18,5% minder gasverbruik en een netto afname van 15,6% in elektriciteitsverbruik. In Aalten en Winterswijk waren de gemiddelde besparingen respectievelijk 368 euro en 358 euro. In Aalten werd 18,8% minder gas verbruikt en nam het netto elektriciteitsverbruik met 13,8% af. Winterswijk zag een daling van 17,6% in gasverbruik en 13,7% in netto elektriciteitsverbruik.

Brede Energiebesparing in Gelderland

In totaal zijn er acht gemeenten in Gelderland waar huishoudens in 2023 gemiddeld 400 euro of meer hebben bespaard op hun energiekosten. Naast de al genoemde gemeenten behoren ook Neder-Betuwe, Maasdriel, Lochem en West Maas en Waal tot deze lijst. Inwoners van Duiven bespaarden daarentegen het minst met een gemiddelde van 222 euro.

Ook Elektriciteitsverbruik Neemt Af

Ondanks de toename in het gebruik van warmtepompen, airco’s en thuisladende elektrische auto’s, daalde het elektriciteitsverbruik per huishouden vorig jaar gemiddeld met 130 kWh, ofwel 5%. Dit komt vooral door de sterke groei van het aantal woningen met zonnepanelen. “Een op de drie huishoudens wekt inmiddels eigen stroom op,” zegt Marco Schuurman van Slimster. Hierdoor is de werkelijke afname in stroomverbruik mogelijk kleiner dan de cijfers van het CBS laten zien, aangezien deze alleen betrekking hebben op de hoeveelheid stroom die door energieleveranciers aan huishoudens wordt geleverd, en niet op wat er ‘achter de meter’ gebeurt.