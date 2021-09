Prijzen GHV Vis Challenge en Dobberraadspel uitgereikt

Deel dit bericht













GROENLO – Zondagmorgen 12 september zijn bij de Wilhelminabank, aan de Grolse gracht, de prijzen uitgereikt voor de Groenlose Hengelsport Vereniging (GHV) Vis Challenge en het Dobberspel. Deze beide acties liepen tot 1 september.

Dobberraadspel

Het dobberraadspel is een nieuwe activiteit van de GHV en in totaal zaten er 123 dobbers in de glazen koker. “Ruim dertig inzendingen kwamen binnen en niemand had het goed”, aldus voorzitter Erik Mentink zondagmorgen. Voor degene die het dichtst erbij zaten waren drie viskoffers beschikbaar gesteld. Tygo Janssen zat er met 128 dobbers het dichts bij en mocht als eerste de viskoffer uitzoeken. Hierna ontvingen Thijn Luttikholt (107 dobbers) en Bas Klein Avinck (141 dobbers) een mooie viskoffer. Iedereen was ontzettend blij met de mooie prijzen en het was dus een schot in de roos. Volgend jaar is er opnieuw een dobberraadspel.

GHV Vis Challenge

Bij de GHV Vis Challenge was het de bedoeling om een foto van een mooie visvangst op te sturen en er kwamen mooi wat inzendingen binnen. Van mooie snoeken tot prachtige karpers van alles passeerde de revue. De volgende personen hebben een mooi schepnet eo een onthaakmat gewonnen.

Senioren

Roy Klein Gunnewiek

Dinja Oosterholt

Wouter Remmelink

Jeugd

Gijs Dibbets

Wes Dibbets

Tim Reinders

Dior Overkamp

Lars Kroekenstoel

Bas Klein Avinck

Roy Klein Gunnewiek, Dior Overkamp en Tim Reinders waren verhinderd bij de prijsuitreiking en zullen de prijs op een later tijdstip ontvangen.

Ook volgend jaar zal er weer een GHV Vis Challenge gehouden worden.