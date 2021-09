Grol 3 verliest door individuele fouten

Deel dit bericht













GROENLO – Grol 3, uitkomende in de in de 3de klasse KNVB heeft vorige week wat ongelukkig verloren van 2de klasser SDOUC 2. Vandaag is 2de klasser Varsseveld 2 onze gast en hopen wij een beter resultaat neer te kunnen zetten.

De wedstrijd begint goed al heeft Varsseveld wel een licht veldoverwicht. Toch is het Grol dat in de 12de minuut een corner weet af te dwingen. Deze corner wordt door Wout scherp voor het doel gegeven en is het de ingelopen Sven die de bal van dichtbij hard tegen de touwen weet te schieten. Na dit doelpunt is Grol de bovenliggende partij en heeft het betere van het spel en moet eigenlijk via Mees op een grotere voorsprong komen. Helaas krijgt Mees de geweldig goed voorgegeven bal van Giel niet goed op zijn schoen en weet uiteindelijk de doelman van Varsseveld de bal voor de doellijn te pakken.

In de 23ste minuut is het eigenlijk de eerste keer dat Varsseveld zich door de goed staande defensie weet te spelen. De spits weet in kansrijke positie Jan niet te passeren. Omdat Grol een aantal grote mogelijkheden niet weet te verzilveren is het Varsseveld die langzaam het heft weer in handen neemt en beter in het spel komt en kansen weet te creëren. Het is in de 30ste minuut dat er op de rechterkant onvoldoende wordt door gedekt en de linksbuiten van Varsseveld de bal goed voor weet te geven. Een inschattingsfout op deze voorzet maakt dat de bal achterin de 16 valt en de ingekomen speler van Varsseveld met een schuiver in de verre hoek Jan kansloos laat, 1-1.

Na dit doelpunt en een kleine drink pauze is Grol de organisatie kwijt en weten de bal niet goed te verwerken waarna onnodig balverlies op het middenveld in de 39ste minuut in een 1-2 voorsprong voor Varsseveld resulteert. In de 41ste minuut staat het zelfs al 1-3, na te slap ingrijpen kan de linksbuiten de bal gemakkelijk voorzetten en hier staan 2 spelers van Varsseveld helemaal vrij om binnen te schieten. Grol weet zijn rug wat te rechten na deze 2 snelle tegendoelpunten. Het is Giel die de diepte wordt ingestuurd en de bal op maat afgeeft op Pieter die voor de rust de 2-3 weet binnen te schieten.

Na de rust probeert Grol de gelijkmaker te zoeken. Helaas wordt de bal op het middenveld door Dirk verloren waardoor de spits van Varsseveld een vrije doortocht heeft naar het doel en met een goed schot Jan kansloos laat, 2-4. Dit is eigenlijk de mokerslag voor de Grol, de goede bedoelingen zijn er. Er wordt hard gewerkt maar er worden spijtig genoeg teveel individuele foutjes gemaakt en zo weet Varsseveld in de 67ste de 2-5 te scoren na een verkeerde inspeelbal van Jan en in de 75ste minuut zelfs de 2-6 uit een corner. Ondanks de stand probeert Grol wel te blijven voetballen en worden er zelfs kansen gecreëerd, Jim krijgt de grootste kans maar schiet hoog over. De scherpte is er af en het doel wordt niet meer gevonden.

Een wedstrijd met vlagen goed voetbal en anderzijds teveel foutjes. Een onnodige grote nederlaag. Nu is het zaak om de rug te rechten en op naar volgende week.