Prins en adjudant op Grolse gracht

GROENLO – De langst zittende hoogheden Prins Edwin II en Adjudant Robby van carnavals vereniging De Knunnekes hebben voet gezet op het ijs van de Grolse stadsgracht. De hoogheden waren Prinselijk gekeeld en beschermt met speciale en unieke mondkapjes

Terwijl landelijk wordt opgeroepen om zo dicht mogelijk bij huis een plek te zoeken waar geschaatst kan worden, hoeven de Grollenaren niet ver te reizen naar een mooie schaatsplek. De historische Grolse stadsgracht heeft niet zo vaak ijs, maar als er ijs op ligt dan …..

Dit weekend zou de carnaval losbarsten in de de binnenstad. Helaas gooit Covid-19 roet in het eten. Carnavals vereniging De Knunnekes bezorgt de Grollenaren vanavond (lees zaterdag) toch een carnavalsavond in de huiskamers. Vanaf 20.33 uur is er Knunnekes TV en zondagmiddag een carnavalspubquiz met als onderwerp de Grolse maar ook de regionale carnaval. Zowel Knunnekes tv en de quiz worden uitgezonden via YouTube.