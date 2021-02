Snelle PCR-test zorg en onderwijsmedewerkers op meer locaties GGD NOG

Deel dit bericht

ZELHEM – Iedereen met klachten kan zich bij GGD Noord- en Oost-Gelderland laten testen op het coronavirus. Zorgmedewerkers, onderwijspersoneel en medewerkers kinderopvang kunnen met voorrang worden geholpen. Vanaf woensdag kunnen zij ook terecht in Zelhem, nadat dit eerder al kon in Apeldoorn.

Op deze locatie wordt een PCR test afgenomen. De uitslag is dezelfde dag bekend. Op de locatie Zelhem wordt er voor deze doelgroep getest van 8.30 tot 10.15 uur. GGD Noord- en Oost-Gelderland is blij deze snelle service voor zorgmedewerkers, onderwijspersoneel en medewerkers kinderopvang nu ook in de Achterhoek en de Noord-Veluwe te kunnen bieden.

Wanneer een coronatest?

Je hebt milde klachten die passen bij het coronavirus. Verkoudheidsklachten, zoals neusverkouden, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging, of plotseling verlies van reuk of smaak. De test kan aantonen of je het coronavirus op het moment van afnemen hebt.

Hoe gaat een test?

Om te testen op besmetting, wordt er met een wattenstaafje keel- en/of neusslijm afgenomen. Dit slijm wordt naar een laboratorium gestuurd. Onderzoekers kunnen uit het genetisch materiaal van het virus opmaken of er sprake is van een besmetting.