Publieksfavoriet Escaperoom Groenlo weer geopend

GROENLO – Vanaf 5 juni kunnen gezinnen en kleine groepen weer terecht bij Escaperoom Groenlo. De spannende beleving waarbij je binnen een uur moet ontsnappen door inventiviteit en samenwerking, heeft lange tijd in lockdown gezeten.

‘Nu is het tijd om mensen weer voor het plezier op te sluiten’, zegt een lachende eigenaar Michaël Lammers. Het bedrijf won in 2020 de prestigieuze ‘Publieksfavoriet’ van Escapetalk, een toonaangevend overzicht van escaperooms in de Benelux.

Hoogte- en dieptepunt lag daarmee dicht op elkaar voor de Achterhoekse kamer. ‘De ene dag krijg je een enorme waardering waardoor je veel extra mensen kunt verwachten, de andere dag moet je dicht. Maar we hopen dat iedereen ons alsnog weet te vinden, vertelt een enthousiaste Lammers.

Tijdens de lockdown heeft het team niet stil gezeten. Er is flink tijd geïnvesteerd om de spelbeleving nog mooier te maken, dus ook komend jaar gaat Escaperoom Groenlo weer voor de Publieksfavoriet.

Voor meer informatie en reserveringen: https://escaperoomgroenlo.nl