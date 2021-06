Koningin Máxima opende nieuw pand Hesselink Koffie

Deel dit bericht













WINTERSWIJK – Hare Majesteit Koningin Máxima heeft donderdagmiddag 3 juni het nieuwe bedrijfspand van Hesselink Koffie in Winterswijk geopend. Het nieuwe pand is energieneutraal, de koffie wordt klimaatneutraal geproduceerd en de buitenruimte is ingericht om de biodiversiteit te versterken.

Tijdens een rondleiding door het koffielaboratorium en de koffiebranderij kreeg Koningin Máxima uitleg van medewerkers over onder meer het verwerken van koffiebonen, de verschillende stadia van het brandproces van de bonen en het verpakken van vers gebrande koffie met behoud van het aroma. Koningin Máxima ging met klanten en leveranciers van Hesselink in gesprek over actuele ontwikkelingen in de distributieketen van koffie en over duurzaamheidsprojecten in landen die koffie produceren. Aansluitend plantte Koningin Máxima ter gelegenheid van de opening een klimaatboom in de tuin van het pand.

Hesselink Koffie is in 1885 gestart vanuit de kruidenierszaak van de overgrootvader van de huidige eigenaar. Toen kleine kruideniers plaatsmaakten voor supermarkten, ging het familiebedrijf koffie produceren voor de regionale horeca.